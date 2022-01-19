Обстріл редакції інтернет-видання "Гордон": поліція розпочала розслідування (фото)

Правоохоронці стверджують, що злочинця вже шукають за допомогою камер відеоспостереження. Також опитуються можливі свідки інциденту.

Сьогодні, 19 січня, у вікні своєї київської редакції журналіст Дмитро Гордон виявив отвір, який, як стверджує, є наслідком пострілу. На місце події прибула поліція Подільського району, яка розпочала розслідування за фактом пошкодження майна. Виявилося, що вищербина на склі не наскрізна і знаходиться біля дверей до редакції. Винні встановлюються, повідомляє Подільське управління поліції у місті Києві.

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Повідомлення в поліцію про те, що вікно в офісі на вулиці Щекавицькій пошкоджене, надійшло до поліції 19 січня близько 17:00. Слідча група, що прибула на місце, виявила, що скло подвійне, і пошкоджена тільки його зовнішня частина, кажуть поліцейські.

Наразі співробітники поліції опитують усіх можливих свідків, які останніми годинами знаходилися поряд з офісом. Члени слідчої групи переглядають відео з камер спостереження, які розміщені неподалік.

Кримінальну справу за фактом пошкодження майна редакції порушило Головне управління Національної поліції у Києві за частиною 1 статті 194 Кримінального кодексу України — "Знищення або пошкодження майна". Слідчі дії продовжуються, йдеться в офіційній заяві поліції.

[ + – ] Отвір від кулі у редакції "Гордон" [ + – ] У Києві обстріляли редакцію інтернет-видання "Гордон"

Фокус повідомляв, що отвір у склі своєї редакції Дмитро Гордон вважає слідом пострілу, а саму подію — фактом політичного тиску на нього та на його команду журналістів. Гордон нині перебуває в опозиції до чинної Української влади, а обстріл редакції називає наступом на свободу слова.