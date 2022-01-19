На Закарпатье волонтер "искупался" в реке мусора (фото)

Своей акцией Виктор Бучинский хотел привлечь внимание к проблеме "мусорных пробок" в реках Закарпатья.

На Закарпатье волонтер Виктор Бучинский "искупался" в реке Боржаве среди мусора. Таким образом мужчина решил привлечь внимание общественности к катастрофическим мусорным пробкам на трансграничных реках региона. Фотографию разместили сегодня, 19 января, на праздник Крещение, в Facebook.

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"Люди, берегите окружающую среду и святую воду! Не выбрасывайте мусор у реки. Желаю всем в великий день Крещения Господнего очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми, сильными духом и верой", — говорится в посте.

Фото волонтер сделал не на само Крещение, а несколько дней раньше в селе Верхние Реметы Береговского района, рассказал он в комментарии изданию "Укринформ".

По словам Бучинского, при помощи акции он хотел привлечь внимание украинцев к проблеме мусорных пробок в реках Закарпатья.

В частности, речь идет о реке Боржава, которая сейчас очень страдает от них. Там есть мусорные заторы всегда, а после паводка в январе там накопилось столько мусора, что в этом году местные люди, которые обычно там ныряют, не смогли этого сделать.

Он также посетовал, что даже несмотря на то, что Боржаву расчищают в последние годы сотрудники ГСЧС, работники водного хозяйства и неравнодушные граждане, количество мусора не уменьшается.

Он уверен, ситуация не изменится в лучшую сторону до тех пор, пока люди не изменят свое поведение с мусором.

Во время поводков вода несет мусор в соседние страны, что вызывает международные скандалы.

[ + – ] Бучинский рассказывает о ситуации на реке Боржава

Что за мусорные пробки на Закарпатье?

Недавно паводок уже понес мусор в Венгрию, и венгры уже выловили около 1 тыс. кубометров мусора из реки Тиса, в которую впадает Боржава. Некоторая часть мусора поплыла дальше в ЕС, так как течение было сильным и не успевали выловить весь мусор.

Отметим, что пластиковые пробки наблюдаются на многих реках Закарпатья. Это вызвано тем, что местные жители выбрасывают свои твердые бытовые отходы в реки. Также из-за осадков повышаются уровни воды в реках. Вода на своем пути забирает весь мусор, который выбросили закарпатцы на берегах рек. В некоторых водоемах мусора настолько много, что образуются целые мусорные пробки.

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