На Закарпатті волонтер "викупався" у річці сміття (фото)

Своєю акцією Віктор Бучинський хотів привернути увагу до проблеми "сміттєвих заторів" у річках Закарпаття.

На Закарпатті волонтер Віктор Бучинський "викупався" у річці Боржаві серед сміття. Таким чином чоловік вирішив привернути увагу громадськості до катастрофічних заторів на транскордонних річках регіону. Фотографію розмістили сьогодні, 19 січня, на свято Водохреща у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Люди, бережіть навколишнє середовище та святу воду! Не викидайте сміття біля річки. Бажаю всім у великий день Хрещення Господнього очиститися святою водою та залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом та вірою", — йдеться у пості.

Фото волонтер зробив не на саме Хрещення, а кілька днів раніше у селі Верхні Ремети Берегівського району, розповів він у коментарі виданню "Укрінформ".

За словами Бучинського, за допомогою акції він хотів привернути увагу українців до проблеми сміттєвих заторів у річках Закарпаття.

Зокрема, йдеться про річку Боржаву, яка зараз дуже страждає від них. Там є сміттєві затори завжди, а після повені у січні там накопичилося стільки сміття, що цього року місцеві люди, які зазвичай там пірнають, не змогли цього зробити.

Він також нарік, що навіть незважаючи на те, що Боржаву розчищають останніми роками співробітники ДСНС, працівники водного господарства та небайдужі громадяни, кількість сміття не зменшується.

Він упевнений, що ситуація не зміниться на краще доти, доки люди не змінять свою поведінку зі сміттям.

Під час паводків вода несе сміття до сусідніх країн, що викликає міжнародні скандали.

[ + – ] Бучинський розповідає про ситуацію на річці Боржава

Що за сміттєві затори на Закарпатті?

Нещодавно повінь вже понесла сміття в Угорщину, і угорці вже виловили близько 1 тис. кубометрів сміття з річки Тиса, в яку впадає Боржава. Деяка частина сміття попливла далі в ЄС, оскільки течія була сильною і не встигали виловити все сміття.

Зазначимо, що пластикові затори спостерігаються на багатьох річках Закарпаття. Це зумовлено тим, що місцеві жителі викидають свої тверді побутові відходи в річки. Також через опади підвищуються рівні води у річках. Вода на своєму шляху забирає все сміття, яке викинули закарпатці на берегах річок. У деяких водоймах сміття настільки багато, що утворюються цілі сміттєві затори.

Раніше Фокус писав, як ефективно вирішити проблему відходів в Україні. На кожного жителя України за різними методиками оцінки від 230 до 330 кг відходів на рік.