Сегодняшним 18-летним придется осваивать новую профессию каждые пять лет – HR-эксперт

Стремительность изменения конъюнктуры рынка труда ставит под сомнение целесообразность получения высшего образования, постепенного построения карьеры и любых инвестиций в будущую квалификацию

Независимый HR-эксперт Татьяна Пашкина проанализировала для Фокуса тенденции развития рынка труда за несколько десятилетий и пришла к следующим выводам. У поколения Х (от 1965-го до 1980-го года рождения) всегда был какой-то долгосрочный жизненный план, не всем удавалось воплотить его в жизнь, но выстраивание его считалось важным, Y (от 1981-го до 1991-го) проявляли больше гибкости, выбирали определенную жизненную стратегию, а тактику могли менять по обстоятельствам, но Z мыслят категориями ближайшего времени: пройдем этот уровень и там посмотрим.

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В карьерный рост с увеличением доходов многие представители поколения Z не очень-то верят. Слишком быстро и непредсказуемо происходят кардинальные изменения в экономической плоскости. В постепенно приобретаемый профессионализм, который теоретически мог бы увеличить стоимость человека на рынке труда, тоже веры нет. Процесс исчезновения одних профессий и возникновения других ускорился настолько, что навыки десятилетней давности зачастую оказываются неприменимыми в настоящем. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске журнала Фокус, а – вскоре и на сайте Фокуса.

Ранее сооснователь Центра Экономического Восстановления Анатолий Амелин рассказал, чем отличается поколение Z, и какие изменения ждут старшие поколения.