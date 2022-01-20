Сьогоднішнім 18-річним доведеться опановувати нову професію кожні п'ять років – HR-експертка

Стрімкість зміни кон'юнктури ринку праці ставить під сумнів доцільність здобуття вищої освіти, поступової побудови кар'єри та будь-яких інвестицій у майбутню кваліфікацію

Незалежна HR-експертка Тетяна Пашкіна проаналізувала для Фокуса тенденції розвитку ринку праці за кілька десятиліть і дійшла наступних висновків. У покоління Х (від 1965-го до 1980-го року народження) завжди був якийсь довгостроковий життєвий план, не всім вдавалося втілити його в життя, але вибудовування його вважалося важливим, Y (від 1981-го до 1991-го) виявляли більше гнучкості, вибирали певну життєву стратегію, а тактику могли змінювати за обставинами, але Z мислять категоріями найближчого часу: пройдемо цей рівень і там побачимо.

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У кар'єрне зростання зі збільшенням доходів багато представників покоління Z не дуже вірять. Занадто швидко та непередбачено відбуваються кардинальні зміни в економічній площині. У поступово набутий професіоналізм, який теоретично міг би збільшити вартість людини на ринку праці, теж віри немає. Процес зникнення одних професій та виникнення інших прискорився настільки, що навички десятирічної давності найчастіше виявляються незастосовними в сьогоденні. Докладніше про це читайте у свіжому випуску журналу Фокус, а – незабаром і на сайті Фокуса.

Раніше співзасновник Центру Економічного Відновлення Анатолій Амелін розповів, чим відрізняється покоління Z та які зміни чекають на старші покоління.