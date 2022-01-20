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В Киеве будут судить женщину, ограбившую отделение банка на Оболони (фото)

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Отделение, "Укрсиббанк" , Оболони
Фото: Украинская правда | Отделение "Укрсиббанка" на Оболони, которое попытались ограбить.

Грабительница бросила в помещение бутылку с зажигательной смесью, а затем потребовала от сотрудников наличку, угрожая предметом, похожим на оружие.

В Оболонский районный суд Киева направлен обвинительный акт в отношении 23-летней жительницы Киевской области, которую подозревают в разбойном нападении на отделение "Укрсиббанка" по улице Автозаводской, захвате заложников и порче имущества. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Нападение на отделение "Укрсиббанка" на Оболони

отделение, банк, оболонь
Отделение банка на Оболони.
отделение, банк, оболонь
Отделение банка на Оболони.
отделение, банк, оболонь
отделение, банк, оболонь

По данным следствия, в июле прошлого года в Оболонском районе подозреваемая с целью наживы совершила разбойное нападение на отделение банка.

Вначале злоумышленница бросила в помещение бутылку с зажигательной смесью, а затем потребовала от сотрудников наличные. В руках у нее был предмет, похожий на огнестрельное оружие.

После того как сотрудники отделения банка передали 15 тыс. грн, женщина взяла в заложники 35-летнюю клиентку, которая находилась в помещении, и попыталась скрыться. Грабительницу задержали у выхода, заложница не пострадала.

По результатам экспертизы подозреваемую признали вменяемой. Сейчас ей грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Ранее Фокус сообщал, что в Грузии вооруженный грабитель захватил отделение банка и потребовал $160 тыс. Здание банка в Тбилиси было оцеплено, а для задержания злоумышленника понадобилась помощь спецназа.