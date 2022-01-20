В Киеве будут судить женщину, ограбившую отделение банка на Оболони (фото)

Грабительница бросила в помещение бутылку с зажигательной смесью, а затем потребовала от сотрудников наличку, угрожая предметом, похожим на оружие.

В Оболонский районный суд Киева направлен обвинительный акт в отношении 23-летней жительницы Киевской области, которую подозревают в разбойном нападении на отделение "Укрсиббанка" по улице Автозаводской, захвате заложников и порче имущества. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Нападение на отделение "Укрсиббанка" на Оболони

[ + – ] Отделение банка на Оболони. [ + – ] Отделение банка на Оболони.

По данным следствия, в июле прошлого года в Оболонском районе подозреваемая с целью наживы совершила разбойное нападение на отделение банка.

Вначале злоумышленница бросила в помещение бутылку с зажигательной смесью, а затем потребовала от сотрудников наличные. В руках у нее был предмет, похожий на огнестрельное оружие.

После того как сотрудники отделения банка передали 15 тыс. грн, женщина взяла в заложники 35-летнюю клиентку, которая находилась в помещении, и попыталась скрыться. Грабительницу задержали у выхода, заложница не пострадала.

По результатам экспертизы подозреваемую признали вменяемой. Сейчас ей грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Ранее Фокус сообщал, что в Грузии вооруженный грабитель захватил отделение банка и потребовал $160 тыс. Здание банка в Тбилиси было оцеплено, а для задержания злоумышленника понадобилась помощь спецназа.