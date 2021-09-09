В Грузии вооруженный мужчина захватил филиал банка и требует более $160 тысяч (видео)

Здание банка уже оцепила полиция, а из Тбилиси на место происшествия направляется спецназ. В заложниках у захватчика находится 15 человек.

В городе Кварели на востоке Грузии, вооруженный человек сегодня, 9 сентября, около 16 часов по местному времени захватил один из филиалов "Банка Грузии".

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СМИ сообщали, что нападавший удерживает от двух до 15 человек и требует полмиллиона лари (около 160 тыс. долларов).

Позже мэр Кварели Ростом Сесиашвили опроверг информацию, что захватчик потребовал выкуп за заложников в размере полумиллиона лари.

МВД подтвердило только факт нападения, сообщения о заложниках пока не комментирует.

Здание банка оцеплено полицией, к нему не подпускают ни прессу, ни родственников заложников. Из Тбилиси в Кварели направляется спецназ.

Из банка сумел выбраться один из его сотрудников. По его словам, нападавший в маске, у него в руке граната.

Кварели расположен в Алазанской долине, в 70 км от Тбилиси.

СМИ напоминают, что в Грузии это не первый случай нападения на отделения банков. Несколько раз уже нападали и на "Банк Грузии". Так в октябре 2020 года был захвачен его филиал, в ноябре – ограблен столичный филиал.

В апреле этого года был захвачен еще один столичный филиал, тогда заложниками стали семь человек. Спецоперация продолжалась полтора часа, нападавшего задержали, заложники не пострадали.

Ранее Фокус сообщал, что в декабре 2020 года в Мариуполе 30-летний мужчина, вооруженный ножом, угрожал взорвать отделение банка. Его обезвредили и задержали.