У Грузії озброєний чоловік захопив філіал банку і вимагає понад $160 тис. (відео)

Будівлю банку вже оточила поліція, а з Тбілісі на місце події вирушили спецпризначенці. У заручниках у загарбника 15 осіб.

У місті Кварелі, на сході Грузії, озброєний чоловік сьогодні, 9 вересня, близько 16 години за місцевим часом захопив одну з філій "Банку Грузії".

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ЗМІ повідомляли, що нападник утримує від двох до 15 осіб і вимагає півмільйона ларі (близько 160 тис. доларів).

Пізніше мер Кварелі Ростом Сесіашвілі спростував інформацію, що загарбник зажадав викуп за заручників у розмірі півмільйона ларі.

МВС підтвердило тільки факт нападу, повідомлення про заручників поки не коментує.

Будівля банку оточена поліцією, до неї не підпускають ні пресу, ні родичів заручників. З Тбілісі у Кварелі направляються спецпризначенці.

З банку зумів вибратися один з його співробітників. За його словами, нападник у масці, у нього в руці граната.

Кварелі розташоване в Алазанській долині, за 70 км від Тбілісі.

ЗМІ нагадують, що в Грузії це не перший випадок нападу на відділення банків. Кілька разів уже нападали і на "Банк Грузії". Так, у жовтні 2020 року було захоплено його філію, у листопаді — пограбовано столичну філію.

У квітні цього року був захоплений ще один столичний філіал, тоді заручниками стали семеро людей. Спецоперація тривала півтори години, нападника затримали, заручники не постраждали.

Раніше Фокус повідомляв, що в грудні 2020 року в Маріуполі 30-річний чоловік озброєний ножем погрожував підірвати відділення банку. Його знешкодили і затримали.