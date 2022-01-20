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У Києві судитимуть жінку, яка пограбувала відділення банку на Оболоні (фото)

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Відділення, "Укрсиббанк", Оболоні
Фото: Українська правда | Відділення "УкрСиббанку" на Оболоні, яке спробували пограбувати.

Грабіжниця кинула в приміщення пляшку із запалювальною сумішшю, а потім вимагала від співробітників готівку, погрожуючи предметом, схожим на зброю.

До Оболонського районного суду Києва надіслали обвинувальний акт щодо 23-річної мешканки Київської області, яку підозрюють у розбійному нападі на відділення "Укрсиббанку" по вулиці Автозаводській, захопленні заручників і псуванні майна. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Напад на відділення "УкрСиббанку" на Оболоні

Відділення банку на Оболоні.
Відділення банку на Оболоні.
Відділення банку на Оболоні.
Відділення банку на Оболоні.
Відділення банку на Оболоні.
Відділення банку на Оболоні.

За даними слідства, у липні минулого року в Оболонському районі підозрювана з метою наживи здійснила розбійний напад на відділення банку.

Спочатку зловмисниця кинула в приміщення пляшку із запалювальною сумішшю, а потім вимагала від співробітників готівку. У руках у неї був предмет, схожий на вогнепальну зброю.

Після того, як співробітники відділення банку передали 15 тис. грн, жінка взяла в заручники 35-річну клієнтку, яка знаходилася в приміщенні, і спробувала втекти. Грабіжницю затримали біля виходу, заручниця не постраждала.

За результатами експертизи підозрювану визнали осудною. Наразі їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше Фокус повідомляв, що в Грузії озброєний грабіжник захопив відділення банку та вимагав $160 тис. Будівля банку в Тбілісі була оточена, а для затримання зловмисника знадобилася допомога спецназу.