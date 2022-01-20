У Києві судитимуть жінку, яка пограбувала відділення банку на Оболоні (фото)

Грабіжниця кинула в приміщення пляшку із запалювальною сумішшю, а потім вимагала від співробітників готівку, погрожуючи предметом, схожим на зброю.

До Оболонського районного суду Києва надіслали обвинувальний акт щодо 23-річної мешканки Київської області, яку підозрюють у розбійному нападі на відділення "Укрсиббанку" по вулиці Автозаводській, захопленні заручників і псуванні майна. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Напад на відділення "УкрСиббанку" на Оболоні

[ + – ] Відділення банку на Оболоні. [ + – ] Відділення банку на Оболоні.

За даними слідства, у липні минулого року в Оболонському районі підозрювана з метою наживи здійснила розбійний напад на відділення банку.

Спочатку зловмисниця кинула в приміщення пляшку із запалювальною сумішшю, а потім вимагала від співробітників готівку. У руках у неї був предмет, схожий на вогнепальну зброю.

Після того, як співробітники відділення банку передали 15 тис. грн, жінка взяла в заручники 35-річну клієнтку, яка знаходилася в приміщенні, і спробувала втекти. Грабіжницю затримали біля виходу, заручниця не постраждала.

За результатами експертизи підозрювану визнали осудною. Наразі їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше Фокус повідомляв, що в Грузії озброєний грабіжник захопив відділення банку та вимагав $160 тис. Будівля банку в Тбілісі була оточена, а для затримання зловмисника знадобилася допомога спецназу.