В киевском парке "Наталка" десятки лебедей облюбовали Днепр и не улетают в теплые края (фото)

Покормить птиц приходят жители Оболонского района в Киеве, по их словам, с каждым днем количество птиц у реки растет.

В Киевском парке "Наталка" более 30 лебедей поселились на Днепре. Они не боятся людей и позволяют подходить к ним близко. Местные жители массово приходят покормить и сфотографировать птиц. Об этом сообщили пользователи сообщества "Оболонский район Киева" в Facebook.

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"Лебединое царство на Оболони в Киеве. Такие красивые, величественные, грациозные, и при этом очень милые и доверчивые. Даже позируют", – написала участница сообщества.

По словам местных жителей, количество лебедей на пруду за несколько дней увеличилось с 15 до 30. На некоторых из птиц висели на шее номера неизвестного значения. Кроме них на реке можно увидеть уток, голубей и чаек.

Жители Оболонского района с радостью приходят к месту обитания лебедей и кормят их едой. Птицы вовсе не боятся новых гостей и разрешают близко подойти.

Но пользователи в сообществе пишут, что некоторые люди кормят лебедей хлебом, чего лучше не делать. Нужно давать птицам специальный корм, зерно либо сырые овощи.

[ + – ] лебеди в парке Киева [ + – ] лебеди в парке Киева [ + – ] лебеди в парке Киева

Некоторые СМИ распространили информацию о том, что птицы не улетают в теплые края из-за что люди их закормили. Теперь их ожидает смерть в случае сильных морозов. Однако стоит отметить, что лебеди способны благополучно переносить температуру выше 15 градусов мороза. Об этот говорят в белорусской организации по защите птиц "Ахова птушак Бацькаушчины". В организации утверждают, что тысячи лебедей остаются зимовать в Беларуси. Кроме того, в Украине существует приют для лебедей, он находится в Межигорье и действует с 2016 года. Лебеди там живут круглогодично и выдерживают зимнюю температуру украинских широт.

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