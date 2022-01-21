У київському парку "Наталка" десятки лебедів вподобали Дніпро і не відлітають у теплі краї (фото)
Годувати птахів приходять жителі Оболонського району, за їхніми словами, з кожним днем кількість птахів біля річки зростає.
У Київському парку "Наталка" понад 30 лебедів оселилися на Дніпрі. Вони не бояться людей і дозволяють підходити близько до них. Місцеві жителі масово приходять годувати та сфотографувати птахів. Про це повідомили користувачі спільноти "Оболонський район Києва" у Facebook.
"Лебедине царство на Оболоні у Києві. Такі красиві, величні, граціозні, і при цьому дуже милі та довірливі. Навіть позують", — написала учасниця спільноти.
За словами місцевих жителів, кількість лебедів на ставку за кілька днів збільшилася з 15 до 30. На деяких із птахів висіли на шиї номери невідомого значення. Крім них на річці можна побачити качок, голубів та чайок.
Жителі Оболонського району з радістю приходять до місця проживання лебедів та годують їх їжею. Птахи не бояться нових гостей і дозволяють близько підійти.
Але користувачі у спільноті пишуть, що деякі люди годують лебедів хлібом, чого краще не робити. Потрібно давати птахам спеціальний корм, зерно або сирі овочі.
Деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що птахи не відлітають у теплі краї, через те, що люди їх загодували. Тепер на них чекає смерть у разі сильних морозів. Однак варто зазначити, що лебеді здатні благополучно переносити температуру вище 15 градусів морозу. Про це говорять у білоруській організації із захисту птахів "Ахова птушак Бацькаушчины". В організації стверджують, що тисячі лебедів залишаються зимувати у Білорусі. Крім того, в Україні існує притулок для лебедів, він знаходиться у Межигір'ї та діє з 2016 року. Лебеді там живуть цілий рік і витримують зимову температуру українських широт.
Раніше Фокус писав про те, що відчувають кенгурята у сумці у матері. Внутрішня частина сумки має текстуру шкіри кенгуру, але без шерсті, вона м'яка і її можна порівняти зі шкірою на внутрішній стороні зап'ястя людини. Сумка дуже тепла всередині: її температура така сама, як температура тіла мами — близько 40 градусів. Дитинча кенгуру в сумці у матері розвивається від чотирьох до п'яти місяців. У цьому віці воно завжди залишається зі своєю матір'ю. У сумці воно їсть, спить та випорожнюється. Дитинча кенгуру харчується молоком матері до 12 місяців, після чого сумка матері йому не потрібна.