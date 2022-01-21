У київському парку "Наталка" десятки лебедів вподобали Дніпро і не відлітають у теплі краї (фото)

Годувати птахів приходять жителі Оболонського району, за їхніми словами, з кожним днем кількість птахів біля річки зростає.

У Київському парку "Наталка" понад 30 лебедів оселилися на Дніпрі. Вони не бояться людей і дозволяють підходити близько до них. Місцеві жителі масово приходять годувати та сфотографувати птахів. Про це повідомили користувачі спільноти "Оболонський район Києва" у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Лебедине царство на Оболоні у Києві. Такі красиві, величні, граціозні, і при цьому дуже милі та довірливі. Навіть позують", — написала учасниця спільноти.

За словами місцевих жителів, кількість лебедів на ставку за кілька днів збільшилася з 15 до 30. На деяких із птахів висіли на шиї номери невідомого значення. Крім них на річці можна побачити качок, голубів та чайок.

Жителі Оболонського району з радістю приходять до місця проживання лебедів та годують їх їжею. Птахи не бояться нових гостей і дозволяють близько підійти.

Але користувачі у спільноті пишуть, що деякі люди годують лебедів хлібом, чого краще не робити. Потрібно давати птахам спеціальний корм, зерно або сирі овочі.

[ + – ] лебеді у парку Києва [ + – ] лебеді у парку Києва [ + – ] лебеді у парку Києва

Деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що птахи не відлітають у теплі краї, через те, що люди їх загодували. Тепер на них чекає смерть у разі сильних морозів. Однак варто зазначити, що лебеді здатні благополучно переносити температуру вище 15 градусів морозу. Про це говорять у білоруській організації із захисту птахів "Ахова птушак Бацькаушчины". В організації стверджують, що тисячі лебедів залишаються зимувати у Білорусі. Крім того, в Україні існує притулок для лебедів, він знаходиться у Межигір'ї та діє з 2016 року. Лебеді там живуть цілий рік і витримують зимову температуру українських широт.

Раніше Фокус писав про те, що відчувають кенгурята у сумці у матері. Внутрішня частина сумки має текстуру шкіри кенгуру, але без шерсті, вона м'яка і її можна порівняти зі шкірою на внутрішній стороні зап'ястя людини. Сумка дуже тепла всередині: її температура така сама, як температура тіла мами — близько 40 градусів. Дитинча кенгуру в сумці у матері розвивається від чотирьох до п'яти місяців. У цьому віці воно завжди залишається зі своєю матір'ю. У сумці воно їсть, спить та випорожнюється. Дитинча кенгуру харчується молоком матері до 12 місяців, після чого сумка матері йому не потрібна.