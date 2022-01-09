Ученые рассказали, что чувствует кенгуренок в сумке у матери

Думайте о сумке кенгуру как о теплой толстовке с капюшоном, надетой задом наперед, завязки которой — мамины мышцы, рассказал в интервью Livesciense специалист зоопарка Сан-Диего.

Кенгуру — довольно странные животные, и одной из интересных их особенностей является наличие в самок сумок для малышей. Эта сумка — не аналог слинга, она намного сложнее. Что внутри сумки мамы-кенгуру, рассказал Рик Шварц, инспектор по уходу за животными и национальный представитель зоопарка Сан-Диего в интервью Live science.

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"Думайте о сумке кенгуру как о толстовке с капюшоном, надетой задом наперед, — отметил Шварц. — Капюшон толстовки — это мешочек, а завязки — мышцы матери, которые она использует, чтобы открывать и закрывать его. Если она этого захочет, он немного откроется".

Внутренняя часть сумки имеет текстуру кожи кенгуру, но без шерсти. По словам Шварца, она мягкая и сравнима с кожей на внутренней стороне запястья человека. Сумка очень теплая внутри: ее температура такая же, как температура тела мамы: около 105 градусов по Фаренгейту (40,5 градусов по Цельсию).

Мешочек содержит четыре соски или молочные протоки. Когда мама-кенгуру рожает детеныша через вагинальный канал после 32 или 33 дней беременности, ее ребенок совсем неразвит. Новорожденный кенгуренок размером с мармеладку и весом менее грамма, он использует свои передние конечности, чтобы заползти в сумку своей мамы. Там он цепляется за удлиненную соску, которая набухает и проталкивается в горло ребенка, удерживая его на месте примерно от трех с половиной до четырех месяцев

По словам Шварца, детеныш остается внутри сумки примерно от четырех с половиной до пяти месяцев, прежде чем начать исследовать внешний мир. В этом возрасте он всегда остается рядом со своей матерью, и возвращается в ее сумку. В течение следующих нескольких месяцев кенгуренок начинает исследовать все дальше и дольше. Детеныш отлучается от груди между 10 и 12 месяцами, после чего он больше не прыгает обратно в сумку к маме.

[ + – ] Что внутри сумки кенгуру?

Поскольку кенгуренок проводит месяцы в сумке, прежде чем выйти из нее, он испражняется внутри. Это означает, что маме-кенгуру приходится решать этот вопрос. Чтобы почистить сумку, она засовывает туда всю голову, чтобы соскребать грязь и помет языком, либо работает с маленьким ребенком, либо выгоняя старшего, пока работает.

Кенгуру рожают только одного детеныша за раз. Но когда они спариваются, если условия для выращивания ребенка неподходящие, например, если засуха, тело животного будет воздерживаться от имплантации эмбриона в матку. Затем, когда наступает подходящее время, эмбрион выходит из состояния покоя, и мать запускает беременность.

При этом самка кенгуру может родить до четырех детенышей в течение года или дольше всего от одного спаривания. Она может родить одного детеныша, тогда ее тело отложит имплантацию следующего эмбриона до тех пор, пока первому детенышу не исполнится несколько месяцев и он не будет проводить время вне сумки.

Невероятно, но ее тело может производить правильные питательные вещества молока для 8-месячного ребенка в одном соске, а другой сосок может создавать надлежащие питательные вещества для новорожденного кенгуренка.

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