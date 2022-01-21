Психологи дали советы, как снять тревогу на фоне новостей о наступлении РФ

Одним из способов снять тревогу является занятие теми делами, которые требуют стопроцентной концентрации внимания.

В обществе растет тревога на фоне сообщений о возможном нападении России. Специалисты дали советы, как вести себя для улучшения состояния, сообщает платформа "Психологическая поддержка".

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Симптомами тревоги являются: тремор рук, учащенное сердцебиение и дыхание, потоотделение.

Одним из способов успокоиться будет контроль за своим дыханием. Нужно глубоко вдыхать и выдыхать.

"Если есть навыки медитации − они пригодятся. Через понимание, что вы способны контролировать собственное дыхание, придет понимание, что вы можете контролировать себя, надо осознать себя здесь и сейчас", — отмечают психологи.

Еще снять тревогу возможно, переключив себя на то, что погружает на все 100%. Это может быть работа, чтение, рисование, пересадка цветов, настольные игры, спорт и любые другие занятия, которые нуждаются в концентрации внимания.

Ванна, ароматные масла, кремы и лосьоны, массаж и самомассаж, дыхательные упражнения, йога, упражнения на релаксацию — все это входит в список того, что поможет избавиться от негативных эмоций.

Также важно общаться и делиться переживаниями с близкими, а если выпадет возможность посмеяться, то это станет лучшим противоядием против страха.

Еще специалисты советуют дозировать количество новостей, а если все вышеперечисленное никак не улучшит состояние — стоит обратится за психологической помощью.

Как известно, в СМИ в последнее время активно начали распространять информацию о возможном вторжении РФ. Однако власть призывает не раздувать панику и обещает, что население и руководство страны при неизбежном наступлении будут предупреждены заранее.