Психологи дали поради, як зняти тривогу на тлі новин про настання РФ

Одним із способів зняти тривогу є зайняття тими справами, які вимагають стовідсоткової концентрації уваги.

У суспільстві зростає тривога на тлі повідомлень про можливий напад Росії. Фахівці дали поради, як поводитися для покращення стану, повідомляє платформа "Психологічна підтримка".

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Симптомами тривоги є: тремор рук, прискорене серцебиття та дихання, потовиділення.

Одним із способів заспокоїтись буде контроль за своїм диханням. Потрібно глибоко вдихати та видихати.

"Якщо є навички медитації — вони стануть у нагоді. Через розуміння, що ви здатні контролювати власне дихання, прийде розуміння, що ви можете контролювати себе, треба усвідомити себе тут і зараз", — зазначають психологи.

Ще зняти тривогу можна, переключивши себе на те, що занурює на всі 100%. Це може бути робота, читання, малювання, пересадка квітів, настільні ігри, спорт та будь-які інші заняття, які потребують концентрації уваги.

Ванна, ароматні олії, креми та лосьйони, масаж і самомасаж, дихальні вправи, йога, вправи на релаксацію — все це входить до списку того, що допоможе позбавитися негативних емоцій.

Також важливо спілкуватися і ділитися переживаннями з близькими, а якщо випаде можливість посміятися, то це стане найкращою протиотрутою проти страху.

Ще фахівці радять дозувати кількість новин, а якщо все вищезгадане ніяк не покращить стан — варто звернутися за психологічною допомогою.

Як відомо, у ЗМІ останнім часом активно почали розповсюджувати інформацію про можливе вторгнення РФ. Проте влада закликає не роздмухувати паніку і обіцяє, що населення і керівництво країни за неминучого наступу буде попереджене заздалегідь.