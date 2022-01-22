Сильный снегопад обрушился на Киев: дороги сковали пробки (видео)
Непогода парализовала или замедлила движение практически во всех районах столицы.
22 января в Киеве начался сильный снегопад, который спровоцировал пробки на дорогах. Горожане поделились кадрами и впечатлениями в социальных сетях.
Во второй половине дня, около 14:00, небо над столицей затянули темные тучи, из которых густо повалил снег. Вскоре главные на главных транспортных артерия города начались заторы. Как показывает карта Google, самые крупные пробки образовались на:
- бульваре Дружбы народов,
- Набережном шоссе,
- бульваре Леси Украинки,
- Голосеевском проспекте,
- Южном мосту,
- улице Ревуцкого,
- бульваре Тараса Шевченко,
- проспекте Победы;
- улице Юрия Ильенко,
- проспекте Валерия Лобановского,
- улице Вадима Гетьмана,
- улице Александра Довженка,
- улице Борщаговской,
- проспекте Академика Паладина,
- Большой окружной дороге,
- Оболонском проспекте.
Судя по карте, коммунальная техника уже выехала на улицы, однако пока не справляется с накопившимся снегом. Автомобилям приходится медленно ехать из-за сильного ветра, образовавшихся сугробов и плохой видимости. В целом, сложная ситуация наблюдается на дорогах практически во всех районах Киева. Впрочем, некоторые жители столицы лишь радуются зимней погоде и публикуют кадры с красивыми видами.
По данным метеорологического сервиса Sinoptic.ua, к вечеру снегопад пройдет и до завтра продержится спокойная морозная погода со скоростью ветра 2-3 м/с. Укргидрометцентр указывает, что в воскресенье, 23 января, снег продолжит идти при температуре до -7 градусов Цельсия и ветром 5-10 м/с.
Ранее писали, что погода наделала беды во многих городах Украины. В частности, в Харьке ветер оборвал флаг на флагштоке высотой 102 метра, а в Киеве упавший дуб повредил сразу 14 автомобилей, кроме того, попадали рекламные щиты. В Лубны и Александрии обрушились новогодние елки.