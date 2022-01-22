Сильный снегопад обрушился на Киев: дороги сковали пробки (видео)

Непогода парализовала или замедлила движение практически во всех районах столицы.

22 января в Киеве начался сильный снегопад, который спровоцировал пробки на дорогах. Горожане поделились кадрами и впечатлениями в социальных сетях.

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Во второй половине дня, около 14:00, небо над столицей затянули темные тучи, из которых густо повалил снег. Вскоре главные на главных транспортных артерия города начались заторы. Как показывает карта Google, самые крупные пробки образовались на:

бульваре Дружбы народов,

Набережном шоссе,

бульваре Леси Украинки,

Голосеевском проспекте,

Южном мосту,

улице Ревуцкого,

бульваре Тараса Шевченко,

проспекте Победы;

улице Юрия Ильенко,

проспекте Валерия Лобановского,

улице Вадима Гетьмана,

улице Александра Довженка,

улице Борщаговской,

проспекте Академика Паладина,

Большой окружной дороге,

Оболонском проспекте.

[ + – ] Пробки в Киеве Фото: Скриншот

Судя по карте, коммунальная техника уже выехала на улицы, однако пока не справляется с накопившимся снегом. Автомобилям приходится медленно ехать из-за сильного ветра, образовавшихся сугробов и плохой видимости. В целом, сложная ситуация наблюдается на дорогах практически во всех районах Киева. Впрочем, некоторые жители столицы лишь радуются зимней погоде и публикуют кадры с красивыми видами.

По данным метеорологического сервиса Sinoptic.ua, к вечеру снегопад пройдет и до завтра продержится спокойная морозная погода со скоростью ветра 2-3 м/с. Укргидрометцентр указывает, что в воскресенье, 23 января, снег продолжит идти при температуре до -7 градусов Цельсия и ветром 5-10 м/с.

Ранее писали, что погода наделала беды во многих городах Украины. В частности, в Харьке ветер оборвал флаг на флагштоке высотой 102 метра, а в Киеве упавший дуб повредил сразу 14 автомобилей, кроме того, попадали рекламные щиты. В Лубны и Александрии обрушились новогодние елки.