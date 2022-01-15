Поваленные елки и порванный флаг: непогода наделала беды во многих городах Украины (видео)

В Харькове сильный ветер разорвал флаг на 102-метровом флагштоке, а в Киеве из-за непогоды упал дуб, повредив сразу 14 машин. В двух городах упали новогодние елки.

Вчера, 14 января, непогода во многих городах Украины привела к различным разрушениям. В частности, в Лубны и Александрии были повалены новогодние елки, в столице повалены деревья и рекламные щиты, а в Харькове сильный ветер разорвал пополам флаг Украины. Об этом сообщает Киевская служба спасения.

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Последствия непогоды в Киеве

В Киеве сильный ветер вырывал покрытие с крыш, с корнем вырывал деревья, а также новогодние украшения. На улице Северной 2-Д, ветер сорвал лист металла, который опасно нависал над прохожими.

На улице Кибальчича, 4 спасатели убрали лист шифера, который снесло ветром на дерево при помощи автокрана. Также, по данным спасателей, на двух улицах были повреждены рекламные щиты.

[ + – ] Поваленное дерево в Киеве

По информации "Информатор Киев", на Житомирской упал дуб на 14 машин, в результате чего один человек погиб. Всего пострадало трое человек. Одна из пострадавших с тяжелыми травмами находится в больнице. Водитель погиб на месте. Происшествие случилось в 20:47.

[ + – ] Упавший дуб на Житомирской Фото: "Информатор"

В горсовете предупреждают, что 15 января в Киеве сохранится гололед на улицах.

В Харькове ветер разорвал флаг на 102-метровом флагштоке

Сильный ветер в Харькове повредил флаг Украины, который размещен на площади Сергеевской. Флаг порвался фактически пополам. Как сообщили в "Харьковзеленстрое", учитывая неблагоприятный прогноз погоды, они приспустили флаг, но порывы ветра оказались намного сильнее ожидаемых.

[ + – ] Размер полотнища флага составляет 22,5 на 15 метров

"В связи с этим флаг в самое короткое время будет заменен на новый. И поднят как только позволят погодные условия", — заявили в "Харьковзеленстрое".

[ + – ] Коммунальные службы обещают восстановить полотнище

Размер полотнища составляет 22,5 м на 15 метров.

"Елкопад" в Лубнах и Александрии

Из-за сильного ветра в Лубны (Полтавская область) и в Александрии (Кировоградская область) центральные елки переломались пополам и завалились набок.

В Александрии сильный ветер повалил дерево набок, свалив игрушки. Момент падения попал на видео. Порывы ветра достигали 15-27 метров в секунду.

[ + – ] Момент падения новогодней елки в Александрии

[ + – ] Поваленная елка в Александрии

В Лубнах главная новогодняя елка была переломана пополам. Момент происшествия также попал на видео. На кадрах видно, насколько сильный был ветер благодаря падающему снегу. В какой-то момент ель переламывается, но новогодняя иллюминация продолжает гореть.

Порывы ветра достигали 15-20 метров. Подобная погода сохранится и сегодня. На улицах объявлен 1 уровень опасности из-за гололеда.

Напомним, 19 декабря в центре Мариуполя упала новогодняя елка высотой 14 метров. Причина падения — сильный ветер. Согласно прогнозу погоды, в конце этой недели в Украине будет потепление. В субботу-воскресенье 15-16 января температура воздуха будет колебаться около 0 градусов.