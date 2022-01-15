Поваленные елки и порванный флаг: непогода наделала беды во многих городах Украины (видео)
В Харькове сильный ветер разорвал флаг на 102-метровом флагштоке, а в Киеве из-за непогоды упал дуб, повредив сразу 14 машин. В двух городах упали новогодние елки.
Вчера, 14 января, непогода во многих городах Украины привела к различным разрушениям. В частности, в Лубны и Александрии были повалены новогодние елки, в столице повалены деревья и рекламные щиты, а в Харькове сильный ветер разорвал пополам флаг Украины. Об этом сообщает Киевская служба спасения.
Последствия непогоды в Киеве
В Киеве сильный ветер вырывал покрытие с крыш, с корнем вырывал деревья, а также новогодние украшения. На улице Северной 2-Д, ветер сорвал лист металла, который опасно нависал над прохожими.
На улице Кибальчича, 4 спасатели убрали лист шифера, который снесло ветром на дерево при помощи автокрана. Также, по данным спасателей, на двух улицах были повреждены рекламные щиты.
По информации "Информатор Киев", на Житомирской упал дуб на 14 машин, в результате чего один человек погиб. Всего пострадало трое человек. Одна из пострадавших с тяжелыми травмами находится в больнице. Водитель погиб на месте. Происшествие случилось в 20:47.
В горсовете предупреждают, что 15 января в Киеве сохранится гололед на улицах.
В Харькове ветер разорвал флаг на 102-метровом флагштоке
Сильный ветер в Харькове повредил флаг Украины, который размещен на площади Сергеевской. Флаг порвался фактически пополам. Как сообщили в "Харьковзеленстрое", учитывая неблагоприятный прогноз погоды, они приспустили флаг, но порывы ветра оказались намного сильнее ожидаемых.
"В связи с этим флаг в самое короткое время будет заменен на новый. И поднят как только позволят погодные условия", — заявили в "Харьковзеленстрое".
Размер полотнища составляет 22,5 м на 15 метров.
"Елкопад" в Лубнах и Александрии
Из-за сильного ветра в Лубны (Полтавская область) и в Александрии (Кировоградская область) центральные елки переломались пополам и завалились набок.
В Александрии сильный ветер повалил дерево набок, свалив игрушки. Момент падения попал на видео. Порывы ветра достигали 15-27 метров в секунду.
В Лубнах главная новогодняя елка была переломана пополам. Момент происшествия также попал на видео. На кадрах видно, насколько сильный был ветер благодаря падающему снегу. В какой-то момент ель переламывается, но новогодняя иллюминация продолжает гореть.
Порывы ветра достигали 15-20 метров. Подобная погода сохранится и сегодня. На улицах объявлен 1 уровень опасности из-за гололеда.
Напомним, 19 декабря в центре Мариуполя упала новогодняя елка высотой 14 метров. Причина падения — сильный ветер. Согласно прогнозу погоды, в конце этой недели в Украине будет потепление. В субботу-воскресенье 15-16 января температура воздуха будет колебаться около 0 градусов.