Повалені ялинки та порваний прапор: негода наробила лиха у багатьох містах України (відео)

У Харкові сильний вітер розірвав прапор на 102-метровому флагштоку, а у Києві через негоду впав дуб, пошкодивши одразу 14 машин. У двох містах упали новорічні ялинки.

Учора, 14 січня, негода у багатьох містах України призвела до різних руйнувань. Зокрема, у Лубнах та Олександрії було повалено новорічні ялинки, у столиці повалено дерева та рекламні щити, а у Харкові сильний вітер розірвав навпіл прапор України. Про це повідомляє Київська служба порятунку.

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Наслідки негоди у Києві

У Києві сильний вітер виривав покриття з дахів, корінням виривав дерева, а також новорічні прикраси. На вулиці Північній 2-Д вітер зірвав лист металу, який небезпечно нависав над перехожими.

На вулиці Кибальчича, 4 рятувальники прибрали лист шиферу, який знесло вітром на дерево за допомогою автокрану. Також, за даними рятувальників, на двох вулицях було пошкоджено рекламні щити.

[ + – ] Повалене дерево у Києві

За інформацією "Інформатор Київ", на вул. Житомирській упав дуб на 14 машин, внаслідок чого одна людина загинула. Загалом постраждало троє людей. Одна з постраждалих із тяжкими травмами перебуває у лікарні. Водій загинув на місці. Падіння дерева сталася о 20:47.

[ + – ] Впав дуб на Житомирській Фото: "Информатор"

У міськраді попереджають, що 15 січня у Києві утримається ожеледиця на вулицях.

У Харкові вітер розірвав прапор на 102-метровому флагштоку

Сильний вітер у Харкові пошкодив прапор України, розташований на площі Сергіївській. Прапор порвався фактично навпіл. Як повідомили в "Харківзеленбуді", враховуючи несприятливий прогноз погоди, вони приспустили прапор, але пориви вітру виявилися набагато сильнішими за очікувані.

[ + – ] Розмір полотнища прапора складає 22,5 на 15 метрів.

"У зв'язку з цим прапор у найкоротший час буде замінено на новий. І піднятий як тільки дозволять погодні умови", — заявили у "Харківзеленбуді".

[ + – ] Комунальні служби обіцяють відновити полотнище

Розмір полотнища становить 22,5 м на 15 метрів.

"Ялинкопад" у Лубнах та Олександрії

Через сильний вітер у Лубнах (Полтавська область) та в Олександрії (Кіровоградська область) центральні ялинки переламалися навпіл і завалилися набік.

В Олександрії сильний вітер повалив дерево набік, зваливши іграшки. Момент падіння влучив у відео. Пориви вітру досягали 15-27 метрів за секунду.

[ + – ] Момент падіння новорічної ялинки в Олександрії

[ + – ] Повалена ялинка в Олександрії

У Лубнах головна новорічна ялинка була переламана навпіл. Момент пригоди також потрапив на відео. На кадрах видно, наскільки сильний був вітер завдяки снігу. Якоїсь миті ялина переламується, але новорічна ілюмінація продовжує горіти.

Пориви вітру сягали 15-20 метрів. Подібна погода утримається і сьогодні. На вулицях оголошено 1 рівень небезпеки через ожеледицю.

Нагадаємо, 19 грудня у центрі Маріуполя впала новорічна ялинка заввишки 14 метрів. Причина падіння – сильний вітер. За прогнозом погоди, наприкінці цього тижня в Україні буде потепління. У суботу-неділю 15-16 січня температура повітря коливатиметься близько 0 градусів.