Украина впервые запустит все атомные энергоблоки: когда это произойдет

На сегодня в Украине из 15 атомных энергоблоков работают всего 12.

Украинская энергосистема имеет достаточный резерв мощности для стационарной работы. Как рассказал на пресс-конференции 25 января министр энергетики Герман Галущенко, одновременно украинские атомные энергоблоки заработают впервые в истории.

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На краткосрочный ремонт выведено 2 энергоблока: на Хмельницкой и Запорожской атомных станциях.

"После ремонта в течение нескольких дней вышеупомянутые энергоблоки будут возвращены к сети, и соответственно в конце текущей недели дополнительно 15-й энергоблок подключим к системе. Таким образом, мы рассчитываем, что атомная генерация будет работать всеми энергоблоками", — заявил Герман Галущенко.

Напомним, Украина будет участвовать в сертификации российского газопровода "Северный поток-2". По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, Европа приветствует стремление Киева к синхронизации с европейской энергетической сетью и отказу от энергосетей Беларуси и РФ.