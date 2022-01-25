Україна вперше запустить усі атомні енергоблоки: коли це станеться

На сьогодні в Україні з 15 атомних енергоблоків працюють лише 12.

Українська енергосистема має достатній резерв для стаціонарної роботи. Як розповів на пресконференції 25 січня міністр енергетики Герман Галущенко, одночасно українські атомні енергоблоки запрацюють уперше в історії.

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На короткостроковий ремонт виведено 2 енергоблоки: на Хмельницькій і Запорізькій атомних станціях.

"Після ремонту протягом кількох днів вищезгадані енергоблоки будуть повернуті до мережі, і відповідно наприкінці поточного тижня додатково 15-й енергоблок підключимо до системи. Так, ми розраховуємо, що атомна генерація працюватиме всіма енергоблоками", — заявив Герман Галущенко.

Нагадаємо, Україна братиме участь у сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2". За словами голови Міненерго Германа Галущенка, Європа схвалює прагнення Києва до синхронізації з європейською енергетичною мережею та відмови від енергомереж Білорусі та РФ.