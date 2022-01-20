Єврокомісія допустила Україну до сертифікації "Північного потоку-2" (відео)

За словами голови Міненерго Германа Галущенка, Європа вітає прагнення Києва до синхронізації з європейською енергетичною мережею та відмови від енергомереж Білорусі та РФ.

Україна братиме участь у сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу в Брюсселі 20 січня.

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Київ долучать до сертифікації ПП-2, коли Єврокомісія розглядатиме це питання.

"Прийнято рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2", коли це питання дійде до Єврокомісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам", — заявив Галущенко.

Також у Брюсселі обговорювалося питання дефіциту газу в Європі та високі ціни на нього. Ще піднімалася тема небезпечної монополії "Газпрому" та дії РФ на газовому ринку.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність розглянути заходи проти Північного потоку-2 у разі вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в США сенатор-республіканець Тед Круз розблокував питання щодо запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

На той час 29 грудня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер під час наради у російського президента Володимира Путіна повідомив, що "Північний потік-2" готовий до роботи.

Поки що сертифікація газопроводу відкладена, оскільки проєкт ПП-2 не доопрацьований у плані європейського законодавства, а Москва почала виправляти це, займаючись будівництвом дочірніх компаній.