Съемочная группа израильского боевика "Фауда" покинула Киев из-за угрозы войны

По информации журналистов, израильтяне снимали в Киеве четвертый сезон сериала. При этом столица "играла роль" Брюсселя.

Съемочная группа популярного в мире израильского сериала "Фауда" (по-арабски "хаос") покинула Киев из-за опасений возможного полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает израильский "9 канал" со ссылкой на издание "Сругим".

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По информации журналистов, израильтяне снимали в Киеве 4 сезон сериала. По сюжету, герои израильской драмы спасают человека, похищенного в Брюсселе. Постановщики искали недорогой для съемок европейский город, который был бы похож на бельгийскую столицу. Этим критериям соответствовал Киев, куда и выехала съемочная группа.

Однако создатели сериала стали опасаться, что они не смогут быстро покинуть Украину, если начнется полномасштабная война. Поэтому, после консультаций с МИД Израиля, они решили покинуть Киев и выбрать другое место для съемок.

"Фауда" — израильский телесериал, выходящий на Netflix. Он повествует о группе бойцов контртеррористического спецподразделения израильской армии, которые маскируются под арабское население.

Ранее Фокус сообщал, что в израильском правительстве обсуждают возможность эвакуации украинских евреев в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.