Знімальна група ізраїльського бойовика "Фауда" залишила Київ через загрозу війни

За інформацією журналістів, ізраїльтяни знімали у Києві четвертий сезон серіалу. При цьому столиця "грала роль" Брюсселя.

Знімальна група популярного у світі ізраїльського серіалу "Фауда" (арабською "хаос") залишила Київ через побоювання можливого повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє ізраїльський "9 канал" із посиланням на видання "Сругим".

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За інформацією журналістів, ізраїльтяни знімали у Києві 4 сезон серіалу. За сюжетом, герої ізраїльської драми рятують людину, викрадену у Брюсселі. Постановники шукали недороге для зйомок європейське місто, яке було б схоже на бельгійську столицю. Цим критеріям відповідав Київ, куди й виїхала знімальна група.

Проте творці серіалу стали побоюватися, що вони не зможуть швидко покинути Україну, якщо розпочнеться повномасштабна війна. Тому, після консультацій із МЗС Ізраїлю, вони вирішили залишити Київ та обрати інше місце для зйомок.

"Фауда" — ізраїльський телесеріал, який виходить на Netflix. Він розповідає про групу бійців контртерористичного спецпідрозділу ізраїльської армії, які маскуються під арабське населення.

Раніше Фокус повідомляв, що у ізраїльському уряді обговорюють можливість евакуації українських євреїв у разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.