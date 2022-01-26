Не власти: кому больше всего доверяют украинцы, — опрос

Меньше всего люди доверяют российским СМИ, а уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжил уменьшаться

Украинцы больше всего доверяют вооруженным силам Украины, волонтерам, обычным людям и церкви. По сравнению с декабрем 2020 года, отмечается, что все больше украинцев доверяет армии. Об этом сообщается в результате опроса, проведенным Киевским международным институтом социологии (КМИС) 3-11 декабря 2021 года.

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ВСУ доверяет 72% украинцев, а баланс доверия-недоверия составил +60%. В декабре 2020 года цифры были другие: 66% украинцев доверяло украинской армии, а баланс доверия составлял +52%. Стоит отметить, что на западе Украины уровень доверия больше — 81%, а на востоке — 51%.

Также большинство людей верит волонтерам (68%, баланс — +57%), обычным людям (63%, баланс — +51%) и церкви (51%, баланс — +27)

Общественным организациям доверяют 39% украинцев с балансом +18%

Всем остальным украинским институциям украинцы доверяют в меньшинстве.

Национальной полиции доверяет 30% украинских граждан, а не доверяет 44%, баланс недоверия составил -14%, патрульным доверяют 35%, а не доверяет 37%, баланс недоверия -2%

Недоверие среди респондентов преобладает и ко всем ветвям власти: президенту Украины, парламенту и правительству. Владимиру Зеленскому доверяют 27%, а не доверяют 50%, баланс недоверия составляет -23%. Наблюдается ухудшение показателей: в декабре 2020 украинскому президенту доверяло 32%, а за год уровень поддержки опустился на 5%. Заметных изменений в доверии к правительству нет: доверяет 14% с балансом недоверия -46%, как и в декабре 2020, Верховной раде — 11%, а в декабре 2020 уровень доверия был 12%. Баланс недоверия к парламенту составил -56%.

По сравнению с декабрем 2020 года уровень доверия к украинским СМИ вырос с 30% до 32%, а уровень недоверия опустился с 46% до 39% с негативным балансом -7%.

Меньше всего украинцы верят российским СМИ — 3%, а не доверяет 79%, баланс составил -75%. По сравнению с декабрем 2020 существенных изменений не было.

[ + – ] Уровень доверия украинцев к институциям

Соцопрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).

Всего опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%

Напомним, по данным опроса, почти половина украинцев верит во вторжения Путина в Украину. В середине декабря прошлого года социологи проводили аналогичный опрос. С тех пор ситуация почти не изменилась. Во вторжение верят 48,1%, не верят 39,1% украинцев и 12,8% не могут ответить на этот вопрос.