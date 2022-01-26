Не влада: кому найбільше довіряють українці, — опитування

Найменше люди довіряють російським ЗМІ, а рівень довіри до президента України Володимира Зеленського продовжив зменшуватися

Українці найбільше довіряють збройним силам України, волонтерам, звичайним людям і церквам. Порівняно з груднем 2020 року, наголошується, що дедалі більше українців довіряє армії. Про це повідомляється в результаті опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 3-11 грудня 2021 року.

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ЗСУ довіряє 72% українців, а баланс довіри-недовіри становив +60%. У грудні 2020 року цифри були інші: 66% українців довіряли українській армії, а баланс довіри становив +52%. Варто зазначити, що на заході України рівень довіри більший – 81%, а на сході – 51%.

Також більшість людей вірить волонтерам (68%, баланс – +57%), звичайним людям (63%, баланс – +51%) та церкві (51%, баланс – +27)

Громадським організаціям довіряють 39% українців із балансом +18%

Усім іншим українським інституціям українці довіряють менше.

Національній поліції довіряє 30% українських громадян, а не довіряє 44%, баланс недовіри становив -14%, патрульним довіряють 35%, а не довіряє 37%, баланс недовіри -2%

Недовіра серед респондентів переважає й до всіх гілок влади: президента України, парламенту й уряду. Володимиру Зеленському довіряють 27%, а не довіряють 50%, баланс недовіри становить –23%. Спостерігається погіршення показників: у грудні 2020 року українському президентові довіряло 32%, а за рік рівень підтримки опустився на 5%. Помітних змін у довірі до уряду немає: довіряє 14% із балансом недовіри -46%, як і у грудні 2020 року, Верховній раді — 11%, а у грудні 2020 року рівень довіри був 12%. Баланс недовіри до парламенту становить -56%.

Порівняно з груднем 2020 року рівень довіри до українських ЗМІ зріс із 30% до 32%, а рівень недовіри опустився з 46% до 39% із негативним балансом -7%.

Найменше українці вірять російським ЗМІ — 3%, а не довіряє 79%, баланс склав -75%. Порівняно з груднем 2020 року істотних змін не було.

[ + – ] Рівень довіри українців до інституцій

Соцопитування проводили методом телефонних інтерв'ю з допомогою комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) з урахуванням випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів і наступним статистичним зважуванням).

Загалом опитано 2000 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (вік 18 років та старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%

Нагадаємо, за даними опитування, майже половина українців вірить у вторгнення Путіна до України. У середині грудня минулого року соціологи проводили аналогічне опитування. З того часу ситуація майже не змінилася. У вторгнення вірять 48,1%, не вірять 39,1% українців і 12,8% не можуть відповісти на це питання.