Е-билет заставит водителей пересесть в общественный транспорт, — "слуга народа"

По мнению депутата Александра Горенюка, новый законопроект позволит существенно разгрузить дороги украинских городов и решить проблему авомобильных пробок.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Горенюк с трибуны парламента заявил, что введение электронного билета и популяризация общественного транспорта снизят численность автомобилей на украинских дорогах и решат проблему автомобильных пробок. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

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"Согласно с исследованием международного сервиса TomTom за 2020 год, Киев занимает 7 место в мире по уровню перегруженности дорог, Харьков — на 13 месте, а Одесса на -11", — отметил Горенюк.

[ + – ] Киев на 7 месте в рейтинге городов мира с самыми большими пробками

Такое заявление прозвучало во время принятия законопроекта № 5705, который позволит запустить систему е-билетов на автомобильном и городском электротранспорте. По мнению нардепа, крайне важным является введение е-билетов в период пандемии, поскольку это позволит минимизировать контакты и поможет в соблюдении социальной дистанции.

Проблема заторов в городах Украины

Проблема автомобильных пробок в украинских городах прежде всего кроется в планировке, поскольку зачастую города разделены по отдельным зонам — промышленным, жилым, зонам отдыха и транспортной инфраструктуры. Таким образом в некомпактных городах люди вынуждены все время перемещаться на большие расстояния, для того чтобы поехать на работу и обратно.

Еще одной проблемой, по мнению экс-советника Виталия Кличко Максима Бахматова, является то, что Киев рассчитан на 500-600 тысяч автомобилей в сутки, в то время как в столице их около 1 миллиона. Бахматов считает, что ситуацию одновременно ухудшает медленное развитие общественного транспорта.

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов считает, что доступность подержанных авто из Европы препятствует популяризации общественного транспорта. По его мнению, во избежание транспортного коллапса людям нужно чередовать использование автомобилей, общественного транспорта, велосипедов и пешеходное передвижение.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за сильного снегопада на дорогах образовались автомобильные пробки. Этим воспользовались таксисты, которые взвинтили цены на свои услуги в несколько раз.