Е-квиток змусить водіїв пересісти в громадський транспорт, — "слуга народу"

На думку депутата Олександра Горенюка, новий законопроєкт дозволить суттєво розвантажити дороги українських міст і вирішити проблему авомобільних заторів.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Горенюк із трибуни парламенту заявив, що запровадження електронного квитка та популяризація громадського транспорту знизять чисельність автомобілів на українських дорогах і вирішать проблему автомобільних заторів. Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу".

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"Згідно з дослідженням міжнародного сервісу TomTom за 2020 рік, Київ посідає 7 місце у світі за рівнем перевантаженості доріг, Харків — на 13 місці, а Одеса — 11", — зазначив Горенюк.

[ + – ] Київ на 7 місці у рейтингу міст світу з найбільшими заторами

Така заява прозвучала під час ухвалення законопроєкту №5705, який дозволить запустити систему е-квитків на автомобільному та міському електротранспорті. На думку нардепа, вкрай важливим є запровадження е-квитків у період пандемії, оскільки це дозволить мінімізувати контакти та допоможе в дотриманні соціальної дистанції.

Проблема заторів у містах України

Проблема автомобільних заторів в українських містах насамперед у плануванні, оскільки найчастіше міста розділені за окремими зонами — промисловими, житловими, зонами відпочинку та транспортною інфраструктурою. Так у некомпактних містах люди змушені постійно переміщатися на великі відстані, щоб поїхати на роботу і назад.

Ще однією проблемою, на думку ексрадника Віталія Кличка Максима Бахматова, є те, що Київ розрахований на 500-600 тисяч автомобілів на добу, тоді як у столиці їх майже 1 мільйон. Бахматов вважає, що ситуацію водночас погіршує повільний розвиток громадського транспорту.

Експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов вважає, що доступність автомобілів з Європи перешкоджає популяризації громадського транспорту. На його думку, щоб уникнути транспортного колапсу, людям потрібно чергувати використання автомобілів, громадського транспорту, велосипедів і пішохідне пересування.

Раніше повідомлялося, що в Києві через сильний снігопад на дорогах утворилися автомобільні затори. Цим скористалися таксисти, які підняли ціни на свої послуги в кілька разів.