Под Киевом двое чиновников незаконно захоронили 100 бочек с токсичными отходами, — прокуратура

В прокуратуре Киевской области Фокусу сообщили, что подозреваемые за деньги пропускали опасные грузы на подконтрольную им свалку, но закапывали их уже на частных землях.

Украинские правоохранители обнаружили возле одной из свалок под Киевом незаконное захоронение 100 бочек с опасными веществами. Подозрение вручили бывшему директору предприятия и заведующему свалкой. Об этом в Facebook сообщает Киевская областная прокуратура.

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Один из подозреваемых — действующий депутат поселкового совета Киевской области. По данным следствия, являясь в прошлом директором одного из коммунальных предприятий Вышгородского района Киевской обл., с 2016 по 2019 годы он организовал и обеспечил ввоз на подконтрольную ему свалку токсичных отходов из другого предприятия.

Как сообщила Фокусу пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева, фактически отходы закапывали вне свалки, а на частных земельных участках.

"Их (машины с отходами — ред.) беспрепятственно пропускали на территорию полигона, они проезжали через весь полигон, выезжали за его пределы и уже вне свалки, на частных землях вырывали котлован и закапывали эти отходы", — сказала Елена Ковалева.

[ + – ] В бочках содержались нефтепродукты и токсичные металлы Фото: Facebook/Київська обласна прокуратура

Следователи и эксперты обнаружили 3 захоронения, в которых нашли 100 металлических бочек с опасными веществами, в том числе нефтепродуктами и тяжелыми металлами I класса токсичности. В эту группу входят такие металлы как ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, селен, цинк.

За пропуск загруженных машин с отходами, сообщают правоохранители,, подозреваемый получал незаконную прибыль.

В прокуратуре утверждают, что своими действиями чиновник засорил земли опасными отходами, что причинило ущерб государству в размере более 530 тыс. грн.

[ + – ] Эксперты обследуют захоронение отходов. Фото: Facebook/Київська обласна прокуратура

Депутату вручили подозрение в совершении преступления по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 240 УК Украины. (злоупотребление служебным положением, совершение преступления группой лиц и нарушение правил использования недр).

Второй подозреваемый — заведующий свалкой, который также обеспечивал беспрепятственный ввоз опасных отходов и их захоронение. Ему вручили подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 240 УК Украины.

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