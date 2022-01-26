Під Києвом двоє чиновників незаконно поховали 100 бочок із токсичними відходами, — прокуратура

У прокуратурі Київської області Фокусу повідомили, що підозрювані за гроші пропускали небезпечні вантажі на підконтрольне їм сміттєзвалище, але закопували їх уже на приватних землях.

Українські правоохоронці виявили біля одного зі звалищ під Києвом незаконне поховання 100 бочок із небезпечними речовинами. Підозру вручили колишньому директору підприємства та завідувачу сміттєзвалища. Про це у Facebook повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Один із підозрюваних — чинний депутат селищної ради Київської області. За даними слідства, будучи в минулому директором одного з комунальних підприємств Вишгородського району Київської обл., з 2016 по 2019 роки він організував і забезпечив ввезення на підконтрольне йому звалище токсичних відходів з іншого підприємства.

Як повідомила Фокусу прессекретарка Київської обласної прокуратури Олена Ковальова, фактично відходи закопували поза сміттєзвалищем, на приватних земельних ділянках.

"Їх (машини з відходами — ред.) безперешкодно пропускали на територію полігону, вони проїжджали через увесь полігон, виїжджали за його межі та вже поза сміттєзвалищем, на приватних землях, виривали котлован і закопували ці відходи", — сказала Олена Ковальова.

[ + – ] У бочках утримувалися нафтопродукти та токсичні метали Фото: Facebook/Київська обласна прокуратура

Слідчі й експерти виявили 3 поховання, у яких знайшли 100 металевих бочок із небезпечними речовинами, у тому числі нафтопродуктами та важкими металами І класу токсичності. До цієї групи входять такі метали як ртуть, свинець, кадмій, миш'як, селен, цинк.

За пропуск завантажених машин із відходами, повідомляють правоохоронці, підозрюваний отримував незаконний прибуток.

У прокуратурі стверджують, що своїми діями чиновник засмітив землі небезпечними відходами, що завдало шкоди державі в розмірі понад 530 тис. грн.

[ + – ] Експерти обстежують захоронення відходів. Фото: Facebook/Київська обласна прокуратура

Депутату вручили підозру в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 240 КК України (зловживання службовим становищем, скоєння злочину групою осіб та порушення правил використання надр).

Другий підозрюваний — завідувач звалища, який також забезпечував безперешкодне ввезення небезпечних відходів і їх поховання. Йому вручили підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 240 КК України.

Як раніше повідомляв Фокус, на Закарпатті волонтер "викупався" в смітті, яке плаває в річці Боржаві. Таким чином він вирішив привернути увагу громадськості до катастрофічних "сміттєвих заторів" у транскордонних річках регіону.