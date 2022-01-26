Детские деньги. Верховная Рада увеличила минимальный размер алиментов на ребенка

Минимальный размер алиментов, подлежащих взысканию на ребенка с других членов семьи и родственников, составит не менее 50% прожиточного минимума.

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 3881, который предусматривает увеличение минимального размера алиментов на ребенка до 50% прожиточного минимума. За документ во втором чтении проголосовали 299 народных депутата. Обсуждение законопроекта транслировалось на You Tube телеканала "Рада".

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Согласно изменениям, законом предусматривается гарантированный размер алиментов на одного ребенка не менее чем 50% его прожиточного минимума, который будет взиматься с членов семьи и родственников.

В законе указано, что размер алиментов на детей и нетрудоспособных совершеннолетних, нуждающихся в материальной помощи, будет определяться относительно доходов плательщика. Также при определении суммы выплат будут учитываться материальное и семейное положение плательщика и получателя алиментов.

Кроме того, ребенку назначается временная государственная помощь, размер которой будет определяться с учетом материального положения семьи, в которой он проживает, но не ниже 50% прожиточного минимума. Госпомощь предусмотрена в случае если:

место жительства и пребывание родителей неизвестно;

родители, которых обязали платить алименты, уклоняются от выплат;

родители не имеют возможности содержать ребенка.

[ + – ] Размер алиментов в 2022 году

Отметим, что в 2017 году минимальный размер алиментов от родителей был увеличен с 30% до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Однако для детей, которые получали алименты не от родителей, а от родственников, размер выплат оставался на уровне 30% прожиточного минимума, что по мнению авторов законопроекта, привело к дискриминации детей.

Ранее сообщалось, Министерство юстиции заявило об увеличении размера алиментов в связи с увеличением прожиточного минимума в стране. Для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 2 100 грн, а для детей в возрасте 6-18 лет — 2 618 грн.