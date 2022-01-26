Детские деньги. Верховная Рада увеличила минимальный размер алиментов на ребенка
Минимальный размер алиментов, подлежащих взысканию на ребенка с других членов семьи и родственников, составит не менее 50% прожиточного минимума.
Верховная Рада Украины приняла законопроект № 3881, который предусматривает увеличение минимального размера алиментов на ребенка до 50% прожиточного минимума. За документ во втором чтении проголосовали 299 народных депутата. Обсуждение законопроекта транслировалось на You Tube телеканала "Рада".
Согласно изменениям, законом предусматривается гарантированный размер алиментов на одного ребенка не менее чем 50% его прожиточного минимума, который будет взиматься с членов семьи и родственников.
В законе указано, что размер алиментов на детей и нетрудоспособных совершеннолетних, нуждающихся в материальной помощи, будет определяться относительно доходов плательщика. Также при определении суммы выплат будут учитываться материальное и семейное положение плательщика и получателя алиментов.
Кроме того, ребенку назначается временная государственная помощь, размер которой будет определяться с учетом материального положения семьи, в которой он проживает, но не ниже 50% прожиточного минимума. Госпомощь предусмотрена в случае если:
- место жительства и пребывание родителей неизвестно;
- родители, которых обязали платить алименты, уклоняются от выплат;
- родители не имеют возможности содержать ребенка.
Отметим, что в 2017 году минимальный размер алиментов от родителей был увеличен с 30% до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Однако для детей, которые получали алименты не от родителей, а от родственников, размер выплат оставался на уровне 30% прожиточного минимума, что по мнению авторов законопроекта, привело к дискриминации детей.
Ранее сообщалось, Министерство юстиции заявило об увеличении размера алиментов в связи с увеличением прожиточного минимума в стране. Для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 2 100 грн, а для детей в возрасте 6-18 лет — 2 618 грн.