Дитячі гроші. Верховна Рада збільшила мінімальний розмір аліментів на дитину

Мінімальний розмір аліментів, що підлягають стягненню на дитину з інших членів сім'ї та родичів, становитиме не менше 50% прожиткового мінімуму.

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №3881, який передбачає збільшення мінімального розміру аліментів на дитину до 50% прожиткового мінімуму. За документ у другому читанні проголосували 299 народних депутатів. Обговорення законопроєкту транслювалось на YouTube телеканалу "Рада".

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Відповідно до змін, законом передбачається гарантований розмір аліментів на одну дитину не менше ніж 50% її прожиткового мінімуму, який стягуватиметься з членів сім'ї та родичів.

У законі зазначено, що розмір аліментів на дітей і непрацездатних повнолітніх, які потребують матеріальної допомоги, визначатиметься відносно доходів платника. Також у процесі визначення суми виплат враховуватимуться матеріальне та сімейне становище платника й одержувача аліментів.

Крім того, дитині призначається тимчасова державна допомога, розмір якої визначатиметься з урахуванням матеріального становища сім'ї, в якій вона проживає, але не нижчою за 50% прожиткового мінімуму. Держдопомога передбачена в разі якщо:

місце проживання і перебування батьків невідоме;

батьки, яких зобов'язали сплачувати аліменти, ухиляються від виплат;

батьки не мають можливості утримувати дитину.

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Зазначимо, що в 2017 році мінімальний розмір аліментів від батьків був збільшений з 30% до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Проте для дітей, які отримували аліменти не від батьків, а від родичів, розмір виплат залишався на рівні 30% прожиткового мінімуму, що, на думку авторів законопроєкту, призвело до дискримінації дітей.

Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції заявило про збільшення розміру аліментів у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму в країні. Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 2 100 грн, а для дітей віком 6-18 років — 2 618 грн.