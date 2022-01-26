В Раде приняли закон о защите "узников Кремля" и их семей

Теперь в Украине законодательно установлено, кто может считаться политзаключенным. Этим людям и их семьям назначат выплаты.

26 января Верховная Рада Украины приняла закон "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей" №6104. Проект поддержали 288 народных депутата. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Законопроект подал как неотложный Президент Украины Владимир Зеленский 27 сентября 2021 года.

Принятый документ позволяет теперь на законодательном уровне определить, кого можно считать "узниками Кремля" (лицами, лишившимися свободы в связи с вооруженным конфликтом в Украине). Согласно новому закону, в эту категорию попадают:

военные, попавшие в плен России и подконтрольным ей формирований;

гражданские лица, которых держат в заложниках российские или пророссийские формирования с целью шантажа (с явной или скрытой целью побуждения Украины, другого государства, государственного органа, организации к действиям или воздержанию от совершения действий как условия освобождения);

заключенные по политическим мотивам граждане Украины, против которых Россия осуществляет уголовное преследование (например, за отстаивание государственного суверенитета Украины или правозащитную деятельность на оккупированных территориях).

Также новый закон предоставляет льготы и гарантии, на которые могут рассчитывать заключенные и члены их семей.

ежегодная денежная помощь семьям узника в период нахождения его в заключении;

единовременная денежная помощь в случае смерти "узника Кремля" или смерти в течение года после его освобождения;

единовременная денежная помощь бывшим узникам после освобождения.

Решать, кто имеет право считаться "узником Кремля" и членом его семьи, согласно закону, должна будет "Комиссия по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины".

Также закон предусматривает создание электронной базы данных пленных и политзаключенных, куда будет вносится вся информация об узниках Кремля и их семей.

Как ранее сообщал Фокус, 26 января Верховная Рада на следующей неделе может уйти на карантин до 15 февраля из-за огромного количества заболевших COVID-19 депутатов.