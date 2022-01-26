У Раді ухвалили закон про захист "в'язнів Кремля" та їхніх сімей

Наразі в Україні законодавчо встановлено, хто може вважатися політв'язнем. Цим людям та їхнім сім'ям призначать виплати.

26 січня Верховна Рада України ухвалила закон "Про соціальний і правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" №6104. Проєкт підтримали 288 народних депутатів. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

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Законопроєкт подав як нагальний Президент України Володимир Зеленський 27 вересня 2021 року.

Ухвалений документ дозволяє тепер на законодавчому рівні визначити, кого можна вважати "в'язнями Кремля" (особами, які втратили свободу через збройний конфлікт в Україні). Згідно з новим законом, до цієї категорії потрапляють:

військові, котрі потрапили в полон Росії та підконтрольним їй формувань;

цивільні особи, яких тримають у заручниках російські чи проросійські формування з метою шантажу (з очевидною чи прихованою метою спонукання України, іншої держави, державного органу, організації до дій чи утримання від скоєння дій як умов звільнення);

ув'язнені з політичних мотивів громадяни України, проти яких Росія здійснює кримінальне переслідування (наприклад, за відстоювання державного суверенітету України чи правозахисну діяльність на окупованих територіях).

Також новий закон надає пільги та гарантії, на які можуть розраховувати ув'язнені та члени їхніх сімей.

щорічна грошова допомога сім'ям в'язня в період перебування його в ув'язненні;

одноразова грошова допомога в разі смерті "в'язня Кремля" або смерті протягом року після його звільнення;

одноразова грошова допомога колишнім в'язням після визволення.

Вирішувати, хто має право вважатися "в'язнем Кремля" і членом його сім'ї, згідно із законом, повинна буде "Комісія щодо встановлення факту позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України".

Також закон передбачає створення електронної бази даних полонених і політв'язнів, куди буде вноситися вся інформація про в'язнів Кремля та їхні сім'ї.

Як раніше повідомляв Фокус, 26 січня Верховна Рада наступного тижня може піти на карантин до 15 лютого через величезну кількість хворих на COVID-19 депутатів.