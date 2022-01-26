Рада може піти на карантин до 15 лютого через спалах COVID-19, — нардеп

Спікерка фракції "Слуга народу" повідомила, що щодня в Раді з'являється по 2-3 нових інфікованих коронавірусом.

Верховна Рада наступного тижня може піти на карантин до 15 лютого через величезну кількість хворих на коронавірус. Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Лише відкриття сесії, кілька голосувань, і Рада йде на карантин до 15 лютого", — написав парламентарій.

Спікерка фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук також повідомила в Telegram, що все більше нардепів хворіють на коронавірус. Серед самих лише "слуг" 17 людей заразилися COVID-19.

"Також, за нашою інформацією, на ковід хворіє 45 співробітників апарату парламенту. Щодня фіксується по 2-3 нові випадки зараження", — написала Палійчук.

За її словами, у Верховній Раді ініційовано нараду за участю голів фракцій і груп, на якій обговорять формат роботи парламенту наступного тижня.

Зазначимо, що парламент не збирався на пленарні засідання більше ніж місяць — із 17 грудня до 25 січня — у зв'язку з новорічними канікулами.

Нагадаємо, вже цього року спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повторно заразився коронавірусом, незважаючи на проходження вакцинації.

Раніше спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що понад 80% нардепів мають сертифікат щодо вакцинації.