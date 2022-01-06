Спікер Верховної Ради Стефанчук повторно заразився коронавірусом

Голова парламенту сподівається, що завдяки вакцинації хвороба протікатиме без ускладнень та у легкій формі. А тест на коронавірус чиновник вирішив зробити через доньку, у якої вчора піднялася температура.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повторно заразився коронавірусом. Про це голова українського парламенту повідомив у своєму Facebook у четвер, 6 січня.

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Стефанчук описав свій стан як "нормальний". Спікер парламенту додав, що зробив тест на коронавірус лише тому, що в його доньки піднялася температура.

Зазначимо, Стефанчук пройшов курс вакцинації від коронавірусу. Він нагадав, що вакцина не виключає можливості захворіти на COVID-19, проте забезпечує легкий перебіг хвороби та відсутність ускладнень.

"На це і сподіваюся. Адже Святвечір та Різдво ніхто не скасовував", — додав спікер Ради.

На завершення свого посту Стефанчук попросив тих, хто з ним контактував останнім часом, зробити тест на коронавірус.

[ + – ] Стефанчук про свою хворобу

Нагадаємо, минулого разу позитивний результат тесту на коронавірус Стефанчук отримав у листопаді 2020 року. Політик хворів упродовж 23 днів.

Ще у лютому цього року Всесвітня організація охорони здоров'я попереджала, що повторно заразитися коронавірусом можна навіть за наявності антитіл через поширення нових варіантів інфекції. Останнім часом в Україні циркулює штам Омікрон. За даними ВООЗ, він є заразнішим, ніж відомі наразі аналоги, і здатний призводити до хвороби вакцинованих людей.

Зазначимо, що наразі Верховна Рада перебуває на зимових канікулах. З 10 по 14 січня в розкладі парламентаріїв зазначено роботу з виборцями, а період з 17 по 21 січня виділено на роботу в комітетах. Перше пленарне засідання цього року заплановане на 25 січня.