Спикер Верховной Рады Стефанчук повторно заразился коронавирусом

Глава парламента надеется, что благодаря вакцинации болезнь будет протекать без осложнений и в легкой форме. А тест на коронавирус чиновник решил сделать из-за дочери, у которой вчера поднялась температура.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук повторно заразился коронавирусом. Об этом глава украинского парламента сообщил в своем Facebook в четверг, 6 января.

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Стефанчук описал свое состояние как "нормальное". Спикер парламента добавил, что сделал тест на коронавирус только потому, что у его дочери поднялась температура.

Отметим, что Стефанчук прошел курс вакцинации от коронавируса. Он напомнил, что вакцина не исключает возможности заболеть COVID-19, однако обеспечивает легкое течение болезни и отсутствие осложнений.

"На это и надеюсь. Ведь Сочельник и Рождество никто не отменял", — добавил спикер Рады.

В завершении своего поста Стефанчук попросил тех, кто с ним контактировал в последнее время, сделать тест на коронавирус.

[ + – ] Стефанчук о своей болезни

Напомним, в прошлый раз положительный результат теста на коронавирус Стефанчук получил в ноябре 2020 года. Политик болел на протяжении 23 дней.

Еще в феврале этого года Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что повторно заразиться коронавирусом можно даже при наличии антител в связи с распространением новых вариантов инфекции. В последнее время в Украине циркулирует штамм Омикрон. По данным ВОЗ, он является более заразным, чем известные на данный момент аналоги, и способен приводить к болезни вакцинированных людей.

Отметим, что на данный момент Верховная Рада находится на зимних каникулах. C 10 по 14 января в расписании парламентариев указана работа с избирателями, а период с 17 по 21 января выделен на работу в комитетах. Первое пленарное заседание в этом году запланировано на 25 января.