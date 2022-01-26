Рада может уйти на карантин до 15 февраля из-за вспышки COVID-19, - нардеп

Спикер фракции "Слуга народа" сообщила, что каждый день в Раде появляется по 2-3 новых инфицированных коронавирусом.

Верховная Рада на следующей неделе может уйти на карантин до 15 февраля из-за огромного количества заболевших коронавирусом. Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram.

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"Только открытие сессии, несколько голосований и Рада уходит на карантин до 15 февраля", — написал парламентарий.

Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук также сообщила в Telegram, что все больше нардепов заболевают на коронавирус. Среди самих только "слуг" 17 человек заразились COVID-19.

"Также, по нашей информации, ковидом болеет 45 сотрудников аппарата парламента. Ежедневно фиксируется по 2-3 новых случая заражения", — написала Палийчук.

По ее словам, в Верховной Раде инициировано совещание с участием глав фракций и групп, на котором обсудят формат работы парламента на следующей неделе.

Отметим, что парламент не собирался на пленарные заседания больше месяца — с 17 декабря до 25 января, в связи с новогодними каникулами.

Напомним, уже в этом году спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук повторно заразился коронавирусом, несмотря на прохождения вакцинации.

Ранее спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что более 80% нардепов имеют сертификат о вакцинации.