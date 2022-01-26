ДТП с блогершей Машей Тишиной: полиция нашла машину, на которой сбили мужчину (фото)
Столичные силовики также заверили, что благодаря распространенному в соцсетях ролику им удалось найти 26-летнего потерпевшего.
Полиция проводит расследование дорожной аварии с участием скандально известной блогерши из Киева Марии Семеновой (известной по псевдониму Маша Тишина), которая на автомобиле Porsche сбила мужчину, ехавшего на моноколесе. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы, после изучения видеозаписи пострадавшего нашли уже на следующий день, также был обнаружен автомобиль, который его сбил.
По опубликованным в соцсетях видео выяснилось, что водитель Porsche ехал на высокой скорости по улице Борщаговской и, возможно, сбил мужчину на моноколесе, отмечает пресс-служба. На следующий день правоохранители опросили 26-летнего пострадавшего.
Сегодня, 26 января, на улице Воздвиженской инспекторы Патрульной полиции Киева из отдела розыска и обработки материалов ДТП нашли автомобиль Porsche белого цвета с повреждениями, характерными для ДТП.
Что известно о ДТП?
Дорожную аварию находившиеся в автомобиле пассажиры сняли на видео. На опубликованных кадрах отчетливо слышен звук столкновения. И видно, что Маша Тишина находится на переднем пассажирском сидении, пьет пиво и беседует с друзьями. Компания шумит. Судя по всему, водитель отвлекся и не заметил мужчину на моноколесе, ехавшего по дороге.
Пострадавшему чудом удалось выжить благодаря защитной экипировке и тому, что удар пришелся на локти. Но он до сих пор не отошел от шока.
Возвращаясь домой с работы, мужчина столкнулся с автомобилем, на спидометре которого было 120 км/ч, при разрешенных 50-и км.
Видеозапись происшествия транслировалась в Instagram.
Что за блогерша Маша Тишина?
Мария Семенова, она же Тишина (ttiisshhiinnaa), часто выкладывает в соцсетях публикации, которые принято относить к категории шок-контента. Летом прошлого года девушка со своими товарищами громила помещение арендованной квартиры.
По прибытии полиции она попыталась раздеться перед полицейскими, чтобы взамен на это правоохранители отпустили ее друга.
В биографии девушки множество подобных историй. На некоторых размещенных в сети видео она употребляет наркотики.
Ранее Фокус сообщал, что блогерша из Харькова оказалась в центре скандала после того, как дала покурить кальян 7-летней племяннице. По словам Кристины Крюковой, рядом с ребенком находились родители. После волны критики в интернете девушка удалила видео и отключила комментарии.