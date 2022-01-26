ДТП з блогеркою Машею Тишиною: поліція знайшла машину, на якій збили чоловіка (фото)

Столичні силовики запевнили, що завдяки поширеному у соцмережах ролику їм вдалося знайти 26-річного потерпілого.

Поліція проводить розслідування дорожньої аварії за участю скандально відомої блогерки з Києва Марії Семенової (відомої за псевдонімом Маша Тишина), яка автомобілем Porsche збила чоловіка, який їхав на моноколесі. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у своєму Telegram-каналі.

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За даними пресслужби, після вивчення відеозапису потерпілого знайшли вже наступного дня, також було виявлено автомобіль, який його збив.

[ + – ] Автомобіль Porsche

За опублікованим у соцмережах відео з'ясувалося, що водій Porsche їхав на високій швидкості вулицею Борщагівською і, можливо, збив чоловіка на моноколесі, зазначає пресслужба. Наступного дня правоохоронці опитали 26-річного потерпілого.

[ + – ] Автомобіль Porsche

Сьогодні, 26 січня, на вулиці Воздвиженської інспектори Патрульної поліції Києва з відділу розшуку та обробки матеріалів ДТП знайшли автомобіль Porsche білого кольору із пошкодженнями, характерними для ДТП.

Що відомо про ДТП?

Дорожню аварію пасажири, що знаходилися в автомобілі, зняли на відео. На опублікованих кадрах чітко чути звук зіткнення. І видно, що Маша Тишина перебуває на передньому пасажирському сидінні, п'є пиво і розмовляє з друзями. Компанія шумить. Зважаючи на все, водій відволікся і не помітив чоловіка на моноколесі, що їхав дорогою.

Постраждалому дивом вдалося вижити завдяки захисному екіпіруванню та тому, що удар припав на лікті. Але він і досі не відійшов від шоку.

Повертаючись додому з роботи, чоловік зіткнувся з автомобілем, на спідометрі якого було 120 км/год, при дозволених 50 км.

Відеозапис події транслювався до Instagram.

Що за блогерка Маша Тишина?

[ + – ] Блогерка Маша Тишина [ + – ] Блогерка Маша Тишина [ + – ] Блогерка Маша Тишина [ + – ] Блогерка Маша Тишина Фото: Скриншот [ + – ] Блогерка Маша Тишина [ + – ] Блогерка Маша Тишина

Марія Семенова, вона ж Тишина (ttiisshhiinnaa), часто викладає у соцмережах публікації, які прийнято відносити до категорії шок-контенту. Минулого року дівчина зі своїми товаришами громила приміщення орендованої квартири.

Після прибуття поліції вона спробувала роздягнутися перед поліцейськими, щоб замість цього правоохоронці відпустили її друга.

У біографії дівчини багато подібних історій. На деяких розміщених у мережі відео вона вживає наркотики.

Раніше Фокус повідомляв, що блогерка з Харкова опинилася у центрі скандалу після того, як дала покурити кальян 7-річній племінниці. За словами Крістіни Крюкової, поруч із дитиною перебували батьки. Після хвилі критики в інтернеті дівчина видалила відео та вимкнула коментарі.