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ДТП з блогеркою Машею Тишиною: поліція знайшла машину, на якій збили чоловіка (фото)

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Маша Тишина, фото, Інстаграм
Фото: Instagram | Маша Тишина

Столичні силовики запевнили, що завдяки поширеному у соцмережах ролику їм вдалося знайти 26-річного потерпілого.

Поліція проводить розслідування дорожньої аварії за участю скандально відомої блогерки з Києва Марії Семенової (відомої за псевдонімом Маша Тишина), яка автомобілем Porsche збила чоловіка, який їхав на моноколесі. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у своєму Telegram-каналі.

За даними пресслужби, після вивчення відеозапису потерпілого знайшли вже наступного дня, також було виявлено автомобіль, який його збив.

Автомобіль Porsche, скандальна блогерка, маша тиша
Автомобіль Porsche

За опублікованим у соцмережах відео з'ясувалося, що водій Porsche їхав на високій швидкості вулицею Борщагівською і, можливо, збив чоловіка на моноколесі, зазначає пресслужба. Наступного дня правоохоронці опитали 26-річного потерпілого.

машина дтп, блогерка, маша тишина
Автомобіль Porsche

Сьогодні, 26 січня, на вулиці Воздвиженської інспектори Патрульної поліції Києва з відділу розшуку та обробки матеріалів ДТП знайшли автомобіль Porsche білого кольору із пошкодженнями, характерними для ДТП.

Що відомо про ДТП?

Дорожню аварію пасажири, що знаходилися в автомобілі, зняли на відео. На опублікованих кадрах чітко чути звук зіткнення. І видно, що Маша Тишина перебуває на передньому пасажирському сидінні, п'є пиво і розмовляє з друзями. Компанія шумить. Зважаючи на все, водій відволікся і не помітив чоловіка на моноколесі, що їхав дорогою.

Постраждалому дивом вдалося вижити завдяки захисному екіпіруванню та тому, що удар припав на лікті. Але він і досі не відійшов від шоку.

Повертаючись додому з роботи, чоловік зіткнувся з автомобілем, на спідометрі якого було 120 км/год, при дозволених 50 км.

Відеозапис події транслювався до Instagram.

Що за блогерка Маша Тишина?

Блогерка Маша Тишина
Блогерка Маша Тишина
Блогерка Маша Тишина
Блогерка Маша Тишина
Блогерка Маша Тишина
Блогерка Маша Тишина
Блогерка Маша Тишина
Блогерка Маша Тишина
Фото: Скриншот
Блогерка Маша Тишина
Блогерка Маша Тишина
Блогерка Маша Тишина
Блогерка Маша Тишина
Блогерка Маша Тишина
Блогерка Маша Тишина
Блогерка Маша Тишина
Блогерка Маша Тишина
Блогерка Маша Тишина
Блогерка Маша Тишина

Марія Семенова, вона ж Тишина (ttiisshhiinnaa), часто викладає у соцмережах публікації, які прийнято відносити до категорії шок-контенту. Минулого року дівчина зі своїми товаришами громила приміщення орендованої квартири.

Після прибуття поліції вона спробувала роздягнутися перед поліцейськими, щоб замість цього правоохоронці відпустили її друга.

У біографії дівчини багато подібних історій. На деяких розміщених у мережі відео вона вживає наркотики.

Раніше Фокус повідомляв, що блогерка з Харкова опинилася у центрі скандалу після того, як дала покурити кальян 7-річній племінниці. За словами Крістіни Крюкової, поруч із дитиною перебували батьки. Після хвилі критики в інтернеті дівчина видалила відео та вимкнула коментарі.