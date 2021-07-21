Харківська блогерка потрапила в скандал, давши покурити кальян 7-річній племінниці (відео)

Крістіна Крюкова стверджує, що поруч з дитиною були її батьки. Після хвилі критики дівчина видалила відеоролик і відключила коментарі під своїми постами.

У соціальних мережах розгорівся скандал навколо бʼюті-блогерки Крістіни Крюкової, яка дала кальян своїй 7-річній племінниці, пише Telegram-канал "Харків 1654".

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Instagram-блогерка опублікувала відеоролик, на якому видно, як її 7-річна племінниця Соломія курить кальян.

Користувачі соцмереж спершу припустили, що Крістіна Крюкова пригостила кальяном свою дочку, але бʼюті-блогерка пізніше спростувала цю інформацію.

"Як вам чергові батьки року? Чого чекаємо: відосіка "ви неправильно все зрозуміли", або все-таки позбавлення батьківських прав?", — йдеться в підписі до відеоролика.

За кадром виразно чути фразу "Поганому тітка не навчить", з чим дитина погодилася.

[ + – ] Дитина курить кальян

Після хвилі критики блогерка Крістіна Крюкова видалила відеоролик зі свого Instagram і опублікувала пост, у якому вже почала виправдовуватися за кальян.

За словами бʼюті-блогерки, поруч з дитиною були її батьки і їй плювати на критику соціальних мереж.

"А вам ваші батьки не давали пива спробувати чи вина, спробувати покурити? Мені давали! Пишіть, що хочете там, хоч укакайтесь — мені все одно! Такі всі святі там сидите, що аж нудно від вас! Те, що не потрібно це було показувати тут — погоджуся! Не треба було! Усім удачі!", — написала Крістіна Крюкова в Instagram і відключила коментарі під своїми публікаціями.

[ + – ] Виправдання Крістіни Крюкової

Раніше Фокус розповідав, що блогерка з Харкова інсценувала викрадення заради 5 біткоїнів. За допомогою обману дівчина хотіла отримати гроші від свого впливового спонсора, який проживає в Росії. До цього він подарував їй люксовий Bentley Bentayga.

Пізніше Фокус повідомляв, що блогерку з Харкова заарештували за інсценування викрадення. "Викрадена" блогерка Tigra разом зі своїм 29-річним спільником ховалися у Львівській області. Наступні 60 діб вони проведуть під вартою в СІЗО.