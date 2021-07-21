Харьковская блогерша угодила в скандал, дав покурить кальян 7-летней племяннице (видео)

Кристина Крюкова утверждает, что рядом с ребенком были ее родители. После волны критики девушка удалила видеоролик и отключила комментарии под своими постами.

В социальных сетях разгорелся скандал вокруг бьюти-блогера Кристины Крюковой, которая дала кальян своей 7-летней племяннице, пишет Telegram-канал "Харьков 1654".

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Instagram-блогерша опубликовала видеоролик, на котором видно, как ее 7-летняя племянница Соломия курит кальян.

Пользователи соцсетей сперва предположили, что Кристина Крюкова угостила кальяном свою дочь, но бьюти-блогер позже опровергла эту информацию.

"Как вам очередные родители года? Чего ждём: видосика "вы неправильно все поняли", или всё-таки лишения родительских прав?", — говорится в подписи к видеоролику.

За кадром отчетливо слышно фразу "Плохому тетя не научит", с чем ребенок согласился.

[ + – ] Ребенок курит кальян

После волны критики блогерша Кристина Крюкова удалила видеоролик из своего Instagram и опубликовала пост, в котором начала оправдываться за кальян.

По словам бьюти-блогера, рядом с ребенком были ее родители и ей плевать на критику социальных сетей.

"А вам ваши родители не давали пива попробовать, или вина, попробовать покурить? Мне давали! Пишите что хотите там, хоть укакайтесь — мне все равно! Такие все святые там сидите, что аж тошно от вас! То что не нужно это было показывать тут — соглашусь! Не нужно было! Всем удачи!", — написала Кристина Крюкова в Instagram и отключила комментарии под своими публикациями.

[ + – ] Оправдания Кристины Крюковой

Ранее Фокус рассказывал, что блогерша из Харькова инсценировала похищение ради 5 биткоинов. При помощи обмана девушка хотела получить деньги от своего влиятельного спонсора, проживающего в России. До этого он подарил ей люксовый Bentley Bentayga.

Позже Фокус сообщал, что блогершу из Харькова арестовали за инсценировку похищения. "Похищенная" блогерша Tigra вместе со своим 29-летним подельником скрывались во Львовской области. Следующие 60 суток они проведут под стражей в СИЗО.