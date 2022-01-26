Мормоны отзывают миссионеров из Украины

Представители церкви заявили, что такое решение продиктовано соображениями безопасности и носит временный характер.

Руководство Церкви Иисуса Христа Святых последних дней объявило, что временно отзывает своих миссионеров из Украины, которые на постоянной основе находились в стране. Такое решение объясняется "сохраняющейся неопределенностью". Об этом сообщает The Salt Lake Tribune.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

"Такой шаг был предпринят из соображений безопасности на фоне того, что некоторые зарубежные посольства в Украине решили эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины", — заявил руководитель пресс-службы церкви Сэм Пенрод, отметив, что сотрудники организации будут переведены в ее представительства в других странах Европы, в т.ч. в Молдову, где "нет потенциальных конфликтных регионов".

В Украине насчитывается 48 конгрегаций и 11 тыс. членов церкви мормонов, большая часть по преимуществу находится в Киеве.

Напомним, что власти США призвали своих граждан задуматься о немедленном отъезде из Украины. Объясняется это тем, что текущее положение в Украине может ухудшиться без предупреждения.

Ранее Фокус сообщал, что Австралия вслед за США и Великобританией вывозит семьи дипломатов из Киева. Гражданам страны советуют покупать билеты на коммерческие рейсы и уезжать, поскольку авиасообщение между странами может прекратиться на определенное время.