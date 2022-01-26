Мормони відкликають місіонерів з України

Представники церкви заявили, що таке рішення продиктоване міркуваннями безпеки та має тимчасовий характер.

Керівництво Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів оголосило, що тимчасово відкликає своїх місіонерів з України, які постійно перебували в країні. Таке рішення пояснюється "невизначеністю, що зберігається". Про це повідомляє The Salt Lake Tribune.

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"Такий крок був зроблений з міркувань безпеки на тлі того, що деякі закордонні посольства в Україні вирішили евакуювати сім'ї своїх дипломатів з України", — заявив керівник пресслужби церкви Сем Пенрод, зазначивши, що співробітники організації будуть переведені до її представництв в інших країнах Європи, зокрема в Молдову, де "немає потенційних конфліктних регіонів".

В Україні налічується 48 конгрегацій та 11 тис. членів церкви мормонів, більша частина переважно знаходиться в Києві.

Нагадаємо, що влада США закликала своїх громадян задуматися про негайний від'їзд з України. Пояснюється це тим, що поточний стан в Україні може погіршитися без попередження.

Раніше Фокус повідомляв, що Австралія слідом за США та Великобританією вивозить сім'ї дипломатів із Києва. Громадянам країни радять купувати квитки на комерційні рейси та їхати, оскільки авіасполучення між країнами може припинитися на певний час.