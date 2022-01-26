США закликали своїх громадян розглянути можливість негайно покинути Україну

Ситуація в країні, стверджують в американському посольстві, може погіршитися без попередження на тлі зростання загрози воєнних дій з боку Росії.

Посольство Сполучених Штатів закликало американців "розглянути можливість від'їзду" з України зараз у зв'язку із загрозою воєнних дій з боку РФ. Про це в середу, 26 січня, повідомила пресслужба дипломатичного відомства на своєму сайті.

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Дипломати заявили, що ситуація з безпекою в Україні "залишається непередбачуваною" і може погіршитися без попередження, тому посольство "закликає громадян США в Україні розглянути можливість від'їзду зараз, використовуючи комерційні й інші приватні транспортні засоби".

У заяві йдеться про те, що посольство США в Україні продовжує роботу та може проводити операції з документами, а також надавати позики тим американцям, які наразі не можуть дозволити собі купити квиток на літак до Сполучених Штатів.

Як сьогодні заявила заступниця державного секретаря США Венді Шерман, Державний департамент "бачить усі ознаки" того, що РФ розпочне вторгнення в Україну до середини лютого. Раніше відомство порадило громадянам США переглянути питання про поїздки на українську територію через зростання загрози атаки з боку Росії.

24 січня Держдеп зобов'язав сім'ї американських дипломатів залишити Україну, а також дозволило послам добровільно виїхати з країни.