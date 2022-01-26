США призвали своих граждан рассмотреть возможность немедленно покинуть Украину

Ситуация в стране, утверждают в американском посольстве, может ухудшиться без предупреждения на фоне возросшей угрозы военных действий со стороны России.

Посольство Соединенных Штатов призвало американцев "рассмотреть возможность отъезда" из Украины сейчас в связи с возросшей угрозой военных действий со стороны РФ. Об этом в среду, 26 января, сообщила пресс-служба дипломатического ведомства на своем сайте.

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Дипломаты заявили, что ситуация с безопасностью в Украине "остается непредсказуемой" и может ухудшиться без предупреждения, поэтому посольство "призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства".

В заявлении говорится, что посольство США в Украине продолжает работу и может проводить операции с документами, а также предоставлять займы тем американцам, которые на данный момент не могут позволить себе купить билет на самолет в Соединенные Штаты.

Как сегодня заявила заместитель государственного секретаря США Венди Шерман, Государственный департамент "видит все признаки" того, что РФ начнет вторжение в Украину до середины февраля. Ранее ведомство посоветовало гражданам США пересмотреть вопрос о поездках на украинскую территорию из-за возросшей угрозы атаки со стороны России.

24 января Госдеп обязал семьи американских дипломатов покинуть Украину, а также разрешило послам добровольно выехать из страны.