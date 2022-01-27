Вдвое дешевле чем раньше: киевский завод "Электронмаш" продали на аукционе за 430 млн грн

Кроме заводских помещений, покупатель получил базу отдыха в Черниговской области, а также сельхозугодья и бомбоубежище.

Фонд государственного имущества Украины пустил с молотка единый имущественный комплекс государственного предприятия "Электронмаш", сообщают данные сайта Prozorro.

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Стартовая цена недвижимости составила свыше 65,6 млн гривен без НДС. В аукционе принимало участие пять компаний. В результате торгов заводской комплекс приобрело ООО "Украинский имидж" за 430 млн гривен.

Первая попытка продажи

Ранее заводской комплекс общей площадью свыше 137 000 квадратных метров уже выставлялся на продажу. Тогда предприятие хотели купить 22 фирмы, а в ходе проведения торгов цена выросла в 14 раз. Победителем стала компания "Лортен Групп", специализирующаяся на торговле недвижимостью. Она предложила за объект 970 млн грн. Интересно, что уставной капитал фирмы-покупателя составлял 100 гривен, а долги предприятия составляли 15 млн гривен.

Что входит в имущественный комплекс?

За эту сумму покупатели должны были получить корпус завода, склады, котельные, столовую и базу отдыха в Черниговской области (село Соколовка). Также в составе имущественного комплекса – земельный участок сельхозназначения в Васильковской районе Киевской области (его площадь на согласовании с местным сельсоветом) и 32 транспортных средства — легковых и грузовых автомобилей, а также спецтехники. Также на балансе завода стояло бомбоубежище. Однако, покупатели просрочили подписание договора о покупке объекта, после чего государство объявило повторные торги.

Что за завод "Электронмаш"?

Завод расположен возле ТЦ "Променада парк" на Кольцевой дороге. Его площадь охватывает 137 600 квадратных метров. "Электронмаш" создавался в 1965 году для изготовления ЭВМ. Завод во многом повторял деятельность американского IBM и отставал от него на 2-3 года по уровню технологий. За последние пол года убыток Электронмаша составил 2,4 млн грн, а в 2020 году — 10,9 млн грн.

Напомним, завод "Большевик", в прошлом году приобрел консорциум инвесторов в составе Василия Хмельницкого — основателя группы UFuture, Алексея Баранова — владельца компании "А-девелопмент", и Андрея Иванова — совладельца компании UDP. На месте промзоны планируют построить полноценный современный микрорайон с жильем, офисами, школами.