Вдвічі дешевше, ніж раніше: київський завод "Електронмаш" продали на аукціоні за 430 млн грн

Окрім заводських приміщень, покупець отримав базу відпочинку у Чернігівській області, а також сільгоспугіддя та бомбосховища.

Фонд державного майна України пустив із молотка єдиний майновий комплекс державного підприємства "Електронмаш", повідомляють дані сайту Prozorro.

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Стартова ціна нерухомості становила понад 65,6 млн. гривень без ПДВ. В аукціоні брало участь п'ять компаній. Внаслідок торгів заводський комплекс придбало ТОВ "Український імідж" за 430 млн гривень.

Перша спроба продажу

Раніше заводський комплекс загальною площею понад 137 тисяч квадратних метрів уже виставлявся на продаж. Тоді підприємство хотіли купити 22 фірми, а у процесі проведення торгів ціна зросла у 14 разів. Переможцем стала компанія "Лортен Груп", що спеціалізується на торгівлі нерухомістю. Вона запропонувала за об'єкт 970 млн. грн. Цікаво, що статутний капітал фірми-покупця складав 100 гривень, а борги підприємства складали 15 млн. гривень.

Що входить до майнового комплексу?

За цю суму покупці мали отримати корпус заводу, склади, котельні, їдальню та базу відпочинку у Чернігівській області (село Соколівка). Також у складі майнового комплексу — земельна ділянка сільгосппризначення у Васильківській районі Київської області (його площа на відповідності з місцевою сільрадою) та 32 транспортні засоби — легкові та вантажні автомобілі, а також спецтехніка. Також на балансі заводу було бомбосховище. Проте покупці прострочили підписання договору про купівлю об'єкта, після чого держава оголосила повторні торги.

Що за завод "Електронмаш"?

Завод розташований біля ТЦ "Променада парк" на Кільцевій дорозі. Його площа охоплює 137 600 квадратних метрів. "Електронмаш" створювався у 1965 році для виготовлення ЕОМ. Завод багато в чому повторював діяльність американського IBM і відставав від нього на 2-3 роки за рівнем технологій. За останні пів року збитки Електронмашу склали 2,4 млн грн, а у 2020 році — 10,9 млн грн.

Нагадаємо, завод "Більшовик", минулого року придбав консорціум інвесторів у складі Василя Хмельницького — засновника групи UFuture, Олексія Баранова — власника компанії "А-девелопмент", та Андрія Іванова — співвласника компанії UDP. На місці промзони планують збудувати повноцінний сучасний мікрорайон із житлом, офісами, школами.