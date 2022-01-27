В Харькове забросали яйцами мемориальную доску Юрию Шевелеву (фото)

Мемориальную доску установили на фасад дома "Саламандры", где Юрий Шевелев жил в 1915-1943 годах, всего пять дней назад.

В Харькове вандалы в ночь на 27 января забросали мемориальную доску украинскому лингвисту и литературоведу Юрию Шевелеву яйцами и нарисовали на стене под ней перечеркнутую свастику. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Правоохранители заявили, что заявлений по поводу повреждения доски в полицию не поступало, они узнали об инциденте из соцсетей. Для проверки правоохранители выехали на место происшествия и провели осмотр.

Информацию зарегистрировали в журнале Единого учета заявлений и сообщений, идет проверка. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные к нему.

Депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк считает, что к надругательству над мемориальной доской причастны пророссийские силы. Он отметил на своей странице в Facebook, что отправил по этому поводу депутатское обращение в СБУ.

"В связи с открытой провокацией пророссийских сил относительно мемориальной доски в честь Юрия Шевелева сегодня был вынужден обратиться с соответствующим депутатским обращением к руководителю УСБУ в Харьковской области г-ну Роману Дудину. Убежден, что к этой провокации причастны лица, которые тем или иным образом привлечены государством-агрессором к подрывной деятельности против Украины", — написал депутат.

Также Черняк подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы спецслужбы обратили внимание на эту ситуацию и предприняли все необходимые меры как для того, чтобы установить причастных лиц, так и для того, чтобы предотвратить повторение подобные безобразия.

Стоит отметить, что доску установили на фасад дома "Саламандры", где жил Юрий Шевелев в 1915-1943 годах, всего пять дней назад.

22 января состоялось торжественное открытие мемориальной доски лингвисту, пишет Kharkiv Today. Ее изготовили на средства, собранные неравнодушными харьковчанами, и специально использовали для нее антивандальный материал, а также планировали установить у доски камеры видеонаблюдения.

Это уже второй раз в Харькове устанавливают мемориальную доску Шевелеву. Впервые доска в память о харьковском языковеде появилась на фасаде дома "Саламандры" 3 сентября 2013 года. Однако 25 сентября Харьковский горсовет принял решение демонтировать ее. С таким предложением к нему обратился "Антифашистский комитет Харьковщины", который обвиняет Шевелева в сотрудничестве с нацистами. Однако неизвестные в этот же день, не дожидаясь, пока коммунальные службы выполнят решение горсовета, разбили доску топором.

Студент-юрист Ростислав Небельский обжаловал решение Харьковского горсовета в суде. 25 декабря 2014 года Харьковский апелляционный административный суд принял решение о признании незаконным и отмене решения горсовета.

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