У Харкові закидали яйцями меморіальну дошку Юрію Шевельову (фото)

Меморіальну дошку встановили на фасад будинку "Саламандри", де Юрій Шевельов жив у 1915-1943 роках, лише п'ять днів тому.

У Харкові вандали в ніч на 27 січня закидали меморіальну дошку українському мовознавцю та літературознавцю Юрію Шевельову яйцями та намалювали на стіні під нею перекреслену свастику. Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Правоохоронці заявили, що заяв із приводу пошкодження дошки до поліції не надходило, вони дізналися про інцидент з соцмереж. Для перевірки правоохоронці виїхали на місце події та провели огляд.

Інформацію зареєстрували в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень, триває перевірка. Наразі встановлюють обставини події та причетних до неї.

Депутат Харківської міської ради Ігор Черняк вважає, що до наруги над меморіальною дошкою причетні проросійські сили. Він зазначив на своїй сторінці в Facebook, що відправив з цього приводу депутатське звернення в СБУ.

"У зв’язку з відкритою провокацією проросійських сил щодо меморіальної дошки на честь Юрія Шевельова сьогодні був вимушений звернутися із відповідним депутатським зверненням до керівника УСБУ в Харківській області пана Романа Дудіна. Переконаний, що до цієї провокації причетні особи, які тим чи іншим чином залучені державою-агресором до підривної діяльності проти України", — написав депутат.

Також Черняк підкреслив, що надзвичайно важливо, щоб спецслужби звернули увагу на цю ситуацію та здійснили всі необхідні заходи як для того, щоб встановити причетних осіб, так і для того, щоб запобігти повторенню подібних неподобств.

Варто зазначити, що дошку встановили на фасад будинку "Саламандри", де жив Юрій Шевельов у 1915-1943 роках, лише п'ять днів тому.

22 січня відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки мовознавцю, пише Kharkiv Today. Її виготовили на кошти, зібрані небайдужими харків’янами, і спеціально використали для неї антивандальний матеріал, а також планували встановити біля дошки камери відеоспостереження.

Це вже вдруге у Харкові встановлюють меморіальну дошку Шевельову. Вперше дошка на згадку про харківського мовознавця з'явилася на фасаді будинку "Саламандри" 3 вересня 2013 року. Проте 25 вересня Харківська міськрада ухвалила рішення демонтувати її. З такою пропозицією до неї звернувся "Антифашистський комітет Харківщини", який закидає Шевельову співпрацю з нацистами. Однак невідомі цього ж дня, не чекаючи, поки комунальні служби виконають рішення міськради, розбили дошку сокирою.

Студент-юрист Ростислав Небельський оскаржив рішення Харківської міськради в суді. 25 грудня 2014 року Харківський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про визнання незаконним та скасування рішення міськради.

Раніше Фокус писав, що у Києві вандали зруйнували скульптуру "Їжачок у тумані".