В Украине хотят ввести ответственность за травлю на работе: что известно

Штрафовать будут за неравную оплату труда, угрозы, унижение, высмеивание, клевету, неравномерное распределение нагрузки и задач между работниками.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №5749, который предусматривает административное наказание за моббинг (травлю) на работе. После рассмотрения в других комитетах, инициативу рассмотрят на сессии парламента, говорится на сайте Верховной Рады.

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В пояснительной записке к законопроекту травля на рабочем месте, или моббинг рассматривается как одна из форм дискриминации прав человека в трудовых отношениях. Он проявляется через психологическое, экономическое и другое насилие с целью унижения человеческого достоинства подчиненных со стороны руководства. Кроме того, с помощью травли в коллективе создается напряженная, враждебная, оскорбительная атмосфера, вынуждающая сотрудника уволиться.

"Проблему моббинга нельзя недооценивать: это психологическое или экономическое насилие на работе, которым унижают сотрудника, заставляют его уволиться или просто делают его жизнь невыносимой", — сообщает на своей странице в Facebook народный депутат и одна из соавторов законопроекта Юлия Гришина.

Что такое "моббинг"?

Под термин "моббинг" подпадают обидные высказывания, унижения, лишение зарплаты или премии без причины и тому подобное. За такие действия законотворцы хотят ввести административную ответственность в виде штрафов в размере от 1700 до 5100 гривен.

Юридическое определение этого термина законодатели также хотят закрепить в отдельном нормативном акте — законопроекте № 5748, автором которого тоже является Юлия Гришина. В документе говорится, что "моббинг" – это деяния работодателя или отдельных работников, которые направлены на унижение достоинства и чести работника, его профессиональной репутации в форме психологического и/или экономического давления.

Моббингом считается:

неравная оплата равнозначного труда или лишение рабочего части выплат без объективных причин;

угрозы, унижение, высмеивание, клевета, неравномерное распределение нагрузки и задач между работниками и прочее;

изоляция работника от трудового коллектива.

В случае возникновения ситуаций с травлей (моббингом) сотрудника в коллективе, правонарушение должно быть зафиксировано в соответствующем административном протоколе. Его будет составлять региональное отделение Гоструда, куда предписано обращаться потерпевшим от фактов моббинга.

Напомним, издание "Буквы" из-за травли покинули ряд сотрудников. Редакторы и СММщики пожаловались на "токсичную атмосферу", уменьшение зарплат и сверхурочную работу. Основатель заявил, что проблема в деньгах.

Ранее Фокус сообщал о том, что травля в социальных сетях стала настолько распространенной, что почти каждый активный интернет-пользователь хоть раз, но сталкивался с ней.