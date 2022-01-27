В Україні хочуть запровадити відповідальність за цькування на роботі: що відомо

Штрафуватимуть за нерівну оплату праці, загрози, приниження, висміювання, наклеп, нерівномірний розподіл навантаження та завдань між працівниками.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №5749, який передбачає адміністративне покарання за мобінг (цькування) на роботі. Після розгляду в інших комітетах ініціативу розглянуть на сесії парламенту, йдеться на сайті Верховної Ради.

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У пояснювальній записці до законопроєкту цькування на робочому місці, або мобінг розглядається як одна з форм дискримінації прав людини у трудових відносинах. Він проявляється через психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності підлеглих з боку керівництва. Крім того, за допомогою цькування у колективі створюється напружена, ворожа, образлива атмосфера, яка змушує співробітника звільнитися.

"Проблему мобінгу не можна недооцінювати: це психологічне чи економічне насильство на роботі, яким принижують співробітника, змушують його звільнитися або просто роблять його життя нестерпним", — повідомляє на своїй сторінці у Facebook народна депутатка і одна із співавторів законопроєкту Юлія Гришина.

Що таке "мобінг"?

Під термін "мобінг" підпадають образливі висловлювання, приниження, позбавлення зарплати чи премії без причини тощо. За такі дії законотворці хочуть запровадити адміністративну відповідальність у вигляді штрафів у розмірі від 1700 до 5100 гривень.

Юридичне визначення цього терміну законодавці також хочуть закріпити в окремому нормативному акті — законопроєкті № 5748, автором якого також є Юлія Гришина. У документі йдеться, що "мобінг" — це діяння роботодавця або окремих працівників, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійну репутацію у формі психологічного та/або економічного тиску.

Мобінг вважається:

нерівна оплата рівнозначної праці чи позбавлення робочої частини виплат без об'єктивних причин;

загрози, приниження, висміювання, наклеп, нерівномірний розподіл навантаження та завдань між працівниками та інше;

ізоляція працівника від колективу.

У разі виникнення ситуацій із цькуванням (мобінгом) співробітника в колективі, правопорушення має бути зафіксовано у відповідному адміністративному протоколі. Його складатиме регіональне відділення Держпраці, куди наказано звертатися потерпілим від фактів мобінгу.

Нагадаємо, видання "Букви" через цькування покинули ряд співробітників. Редактори та СММники поскаржилися на "токсичну атмосферу", зменшення зарплат та понаднормову роботу. Засновник заявив, що проблема у грошах.

Раніше Фокус повідомляв про те, що цькування в соціальних мережах стало настільки поширеним, що майже кожен активний інтернет-користувач хоч раз, але стикався з ним.